Video: Se sentó bajo la lluvia para reclamar contra los ruidos de los boliches

Córdoba.- Durante la madrugada de este viernes, un vecino de la zona del ex Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba, se sentó en medio de la lluvia para reclamar contra los ruidos molestos de los bares y boliches en ese sector de la ciudad.

En su reclamo, el hombre contó: "Desde las 2 de la mañana estoy protestando por los ruidos. No podemos vivir de lunes a lunes acá en la zona del ex Mercado de Abasto por los boliches, los bares y la corrupción de los controles de la Municipalidad".

y agregó: "es incontrolable el ruido de los bares y boliches, no se cumplen los horarios de hasta las 3 AM y la policía no puede hacer nada"

"Pedimos a las autoridades municipales, nos prometieron que iban a hacer algo, nos mandaron su teléfono, les grabamos mensajes. Los boliches hacen bailes a puertas abiertas no nos contestan nada y nos bloquean", relató con impotencia sobre la situación que viven.