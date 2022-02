Duerme en una sala y vive a mates para acompañar a su hijo internado

La madre de Mariano Cuello, el joven carlospacense que padece una anomalía en el cerebro, está internado en el Hospital de Niños y lucha por su vida, es la protagonista de una desgarradora historia de amor: desde hace varios días se encuentra viviendo en una sala de espera y alimentándose de mates y viandas del nosocomio. La mujer dijo que no cuenta con dinero para viajar todos los días desde Villa Carlos Paz hacia Córdoba y no quiere despegarse de su hijo.

Mariano fue internado el pasado 29 de enero y desde entonces, ella está a su lado dándole un apoyo incondicional. El adolescente fue operado, se le colocó una válvula en la cabeza y permanece con un estado crítico.

Marisol pasa sus días y noches en el hospital, duerme pegada a la sala de terapia intensiva y la única comida que recibe en el día es una de las viandas que entrega el nosocomio. Su único ingreso es la asignación familiar que percibe y cuenta con una Tarjeta Alimentar que utiliza para comprar la comida que necesitan sus otros dos hijos, quienes están al cuidado de su abuela.

«Fui al supermercado y le llené la heladera a mi mamá con frutas, verduras y carne para que pueda darle de comer a mis otros hijos. Yo estoy sola acá y mi único alimento es una vianda al mediodía. Tengo muchos gastos, así que duermo acá. No me puedo ir porque el estado de Mariano es crítico. No puedo entrar a la terapia intensiva, pero necesito estar a su lado por si le pasa algo»; aseguró la mujer, en diálogo con EL DIARIO.

Para colaborar con la familia, comunicarse al teléfono: (3541) -677278 o bien hacer un depósito al CBU: 0110552030055213332447 (alias ANOCHE.ABUELA.CUBO).