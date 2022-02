Fabián Gianola: se presentó una nueva denuncia contra el actor

Fabián Gianola sigue acumulando denuncias por abuso sexual en su contra. Esta mañana la actriz Mabel Gagino de 71 años, denunció al actor y ex compañero de elenco, en la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) en Buenos Aires.

Previo a la denuncia de hoy, la actriz estuvo en un programa televisivo en el cual expresó que sufrió hostigamiento por parte del actor en numerosas ocasiones y que habría tenido dificultades durante los ensayos debido a que “su sola presencia me paralizaba”.

Gagino continuó explicando: “Estos señores captan la vulnerabilidad que tienen las mujeres en ese momento. Si a mí se me acerca hoy y me hace la décima parte, le bajo los dientes. Pero en ese momento no me podía defender, porque yo estaba atravesando violencia familiar con mi ex esposo, que era el director de la obra”.

Según expresó, Gagino decidió hacer pública su denuncia por la falta de repercusión que tuvieron otras acusaciones contra el actor: “Vine porque a las demás víctimas no le creyeron. Me parece una falta de respeto que una jueza mujer dictara una falta de mérito, porque Fabián Gianola es un psicópata de libro”.

El actor, que recientemente denunció un fraude mediático en su contra, ya fue formalmente denunciado por delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por las actrices Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez, además Julia Miño, ex empleada doméstica en la casa de Gianola, y una masajista que al momento no ha revelado su identidad.