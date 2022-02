Carlos Paz: La feroz lucha de Florencia por recuperar su vida

Florencia Sciutto es una joven de Villa Carlos Paz que en plena pandemia, sufrió un ACV que la dejó al borde de la muerte y con secuelas. Tiene 33 años de edad y vive en el barrio Centro de Inquilinos junto a su madre jubilada y su hermano, que se encuentra desempleado. La familia necesita ayuda para que ella pueda salir adelante, continuar con su rehabilitación y afrontar los costos de transporte, comida y medicamentos.

Ella misma realizó en los últimos días un desesperado pedido en las redes sociales, donde contaba su situación y solicitaba una colaboración para continuar con sus tratamientos.

Su madre se llama Cristina y contó a EL DIARIO: «El 13 de noviembre del 2020, ella tuvo un ACV hemorrágico en el cerebro. Fuimos al Hospital Sayago porque tenía presión alta y entró en coma, con el tomógrafo nos dieron el peor de los partes. Había posibilidad de que no despertara más, estuvo un mes en terapia y después en sala común. Recuerdo que recibió el alta el día de Navidad. Desde entonces, venimos peleándola. En el hospital nos atendieron de maravilla, yo justo me estaba jubilando y no teníamos PAMI ni obra social. Realizamos algunas rifas y recibimos ayuda de mucha gente, pero las necesidades superan a lo que uno puede afrontar».

«Ella mejoró mucho por su fuerza de voluntad, recibe tratamiento por el PAMI y por particulares. Necesita un tratamiento de forma constante, pero muchas veces se demoran las órdenes y los turnos. Se atiende en el centro de rehabilitación C.Re.N.T de Villa Carlos Paz y ahora bajamos las consultas por esto de la falta de dinero. Va a fonoaudióloga, psiquiatra, kinesiología y para otras cosas más que viajamos a Córdoba. Lo que necesitamos es reforzar el tratamiento particular y necesitamos pagarlo»; reconoció.

«Con PAMI, hacemos lo que podemos. Hay que tener mucha paciencia y constancia, el transporte es primordial para ir a Córdoba y te piden una serie de requisitos que te demoran. Me tuve que poner firme y hacerles entender que ella no puede viajar en colectivo porque está en silla de ruedas. Fuimos realizando algunas cosas, pero se nos acabó el dinero»; completó.

Para ayudar a Florencia, se podrá hacer un depósito al CBU: 2850311840016005187901.