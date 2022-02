Turistas denuncian que los quisieron estafar con un alquiler «trucho»

Una familia oriunda de la ciudad de Córdoba denunció que los intentaron estafar con un alquiler «trucho» en Villa Carlos Paz. Según contaron en diálogo con EL DIARIO, trabajan en Playas de Oro durante la temporada y querían rentar una cabaña para pasar dos semanas de descanso junto a sus hijos.

El matrimonio se contactó por las redes sociales con una mujer que les mostró imágenes de un complejo ubicado presuntamente en la zona del barrio El Fantasio y les exigió la entrega de un depósito por Mercado Pago sin que pudieran conocer el lugar personalmente. Cuando ellos fueron hasta la dirección indicada, se encontraron con que la vivienda era completamente distinta y no conocían a la persona que se los había ofrecido.

«Nos encontrábamos en Playas de Oro, así que fuimos a ver el lugar. La casa no tenía nada que ver con lo que nos mostró, salió una señora y le dijimos que nos mandó la hija pero ella no la conocía. Le mostramos la foto y no la conocía, tampoco había visto las cabañas que se ofrecía», denunció Milagros.

«Tienen un número de contacto para estafar, quería que le pasáramos la planta antes que nada. Cuando fuimos hasta el lugar, le mandamos un mensaje diciéndole que no había ninguna cabaña y no nos respondió. Ayer a la mañana, le mandamos un mensaje diciendo que íbamos a alquilar y nos mandó otra vez el número de cuenta. Cuando le dijimos que la íbamos a denunciar por estafa, nos bloqueó y eliminó todos los mensajes. Hace algunas horas, una amiga le mandó un mensaje para alquilar y volvió a pasarle los mismos datos y el número de cuenta»; denunció la damnificada.