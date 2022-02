Murió hace meses, pero su mamá le sigue mandando mensajes por WhatsApp

Gustavo falleció hace más de seis meses, pero su madre no lo supera y le sigue mandando mensajes por WhatsApp. Los chats los publicó la nieta de la mujer, e hija del fallecido, y se viralizaron rápidamente en Twitter.

“Mi papá falleció ya hace 6 meses y mi abuela le sigue escribiendo a su WhatsApp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y extraña. No quiero decir nada, pero estoy llorando”, escribió la usuaria @_sashasaba junto a las capturas de pantalla.

En los mensajes, la madre le cuenta a su hijo los sucesos que van pasando desde que falleció, sobre todo en momentos de celebraciones. También le escribe para decirle lo mucho que lo quiere y extraña.

El primer mensaje se lo envió el 23 de diciembre pasadas las 19, a un día de Nochebuena, cuando le escribió: “Mañana es Nochebuena y no vas a estar presente, pero si en mi corazón, te amo hijo”.

Poco más de una semana después, y para otra de las fechas importantes como lo es Año Nuevo, le volvió a escribir. “Ya estamos en 2022, felicidades Gustavo”, le puso la madre, que vivió el primer fin de año sin su hijo.

Para reyes magos tampoco se olvidó de contactarse para avisarle la fecha en la que estaban y para llevarle tranquilidad: “Hoy es reyes magos, ya les compré algo a tus hijas, quedate tranquilo hijo. Te amo”.

Dos días después, el 8 de enero, la mujer lo extrañaba mucho y le volvió a escribir con un extraño pedido. “Cómo estás Gustavo, haceme soñar así te veo. Te amo hijo, te extraño un montón. Besos, mamá”.

“Gustavo como te extraño. Te amo hijo”, fue el último mensaje que le mandó la madre, a través de WhatsApp, el 13 de enero de este año.

La reacción de la gente

La secuencia de mensajes publicada por @_sashasaba en Twitter se viralizó rápidamente y logró grandes números. La publicación tiene casi 5000 mil retweets y la misma cifra de tweets citados, más de 100.000 me gusta y 1200 respuestas.

En los comentarios la gente se solidarizó con la joven que lo publicó, pero lo llamativo fue que muchas personas contaron situaciones similares con familiares que fallecieron hace poco tiempo.

“Sigo teniendo la línea que era de mi hija, aún después de 3 años que falleció. Le envío audios contándole como van las cosas por aquí y además cosas de su pequeño hijo, de esa manera pienso que aún está entre nosotros”, contó un hombre en las respuestas.

Debajo de él, otro usuario le respondió: “Yo también le escribo a mi hijo. Simplemente no podemos dejarlos ir. Nada que explicar ni nada que entender”.

“Yo sigo llamando al número que usaba mi mamá, dejando notas de voz (para esa época no había WhatsApp a gran escala); fue asesinada en 2010. Me va a dar algo si me contestan... Marco sólo cuando necesito desahogarme”, contó otro.