Convocatoria en el Ballet Oficial

La Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba informa que el Teatro del Libertador San Martín llama a una audición para el cuerpo de baile femenino en la compañía de danza. La mismas están destinadas a cubrir contrataciones para mayo del corriente. El selectivo se realizará el próximo miércoles 23, a partir de las 9, en las salas de la compañía de danza ingresando por Duarte Quirós 165.

A tener en cuenta

La edad mínima para participar es de 17 años, la inscripción de las postulantes se realizará a partir del jueves 17 de febrero y hasta el martes 22 del corriente, a las 17, a través del mail libertador.audicionballet@gmail.com

Las interesadas deben adjuntar al correo un currículum breve con foto (una página), DNI y certificado médico expedido por profesional matriculado que avale que la postulante está en condiciones de realizar tareas que tienen gran exigencia física, todo en formato PDF. El día de la audición deberán presentar los documentos originales (currículum, DNI y certificado médico).

La clase tendrá dos instancias eliminatorias: Barra y Centro. Será obligatorio el uso de zapatillas de puntas en el centro, el uso del barbijo es obligatorio en todos los espacios del teatro, incluso durante la clase.

Las postulantes deberán presentarse una hora antes del horario estipulado para la clase, se les informará vía email el horario que les fue asignado para la misma. Dependiendo de la cantidad de postulantes, se realizarán dos o tres clases, cada clase tendrá quince (15) postulantes como máximo. Serán asignadas a la clase por orden alfabético.

Otros requisitos

La vestimenta para la audición debe ser: Torso claro; Can-can claro, hueso o rosa; Cabello recogido en rodete; Calzado: media puntas y puntas; No se permitirá el uso de shorts, polainas, remeras, etc.

Las postulantes deberán estar sin anillos, cadenas, relojes ni piercing durante la clase. No deberán tener tatuajes que no puedan ser cubiertos completamente con maquillaje. Las postulantes que no reúnan todo lo solicitado en esta convocatoria no podrán participar de la audición.

La evaluación

El equipo de evaluación está integrado por: Mtro. Hadrian Avila Arzuza, director del Teatro del Libertador; Mtra. Laura Fiorucci, directora del Ballet Oficial; Mtro. Alexander Ananiev, maestro del Ballet Oficial; Mtra. Silvina Pino, maestra del Ballet Oficial; Mtro. Jairo Benites, maestro del Ballet Oficial; y un veedor de la misma compañía. Por último, las personas que acompañarán a las postulantes no podrán ingresar al teatro el día de la audición.