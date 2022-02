Caminó más de 400 kilómetros y visitó todas las estancias jesuíticas

Roberto Benítez tiene 64 años y camina las rutas de la Provincia de Córdoba. Hizo más de 400 kilómetros uniendo las estancias jesuíticas y busca concientizar sobre la necesidad de romper con el sedentarismo y llevar una vida más saludable.

En 2016, sufrió un accidente que lo dejó sin caminar durante varios meses y cuando logró recuperarse, se propuso cambiar su vida. En su paso por Villa Carlos Paz, dialogó con EL DIARIO y dijo: «Yo tenía 132 kilos, era diabético, hipertenso y sobre todo sedentario. Después de un accidente, donde se me quebraron 7 costillas, me recomendaron caminar para cambiar mi vida. El proyecto inicial era caminar 20 mil kilómetros, pero vino todo este tema del coronavirus y me enfoqué solamente en la Provincia de Córdoba para concientizar sobre la importante de la actividad deportiva».

«Las personas mayores, para evitar el sedentarismo, tienen que caminar 30 minutos por día, llevar una alimentación saludable y relaciones sociales. De eso se tratan las charlas que yo doy, estudié bastante y soy la única persona que hizo caminando todo el circuito de las estancias jesuíticas. Salí el pasado 8 de diciembre y voy a terminar el 28 de febrero en La Calera. La idea es armar a fines de abril, unas charlas en Carlos Paz de cuatro módulos»; añadió.

«Es algo que hago yo solo. Hasta ahora llevo 411 kilómetros y terminaré en La Calera, donde está ubicada la última iglesia que forma parte del legado jesuítico en la Provincia de Córdoba»; completó.