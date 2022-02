Carlos Paz: Sus hijos son ucranianos y viven a la distancia el dolor de la guerra

Analía Maldonado y Guillermo Fernández son vecinos de Carlos Paz y los padres de tres hermanitos ucranianos. Durante las últimas horas, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania estuvieron en permanente contacto son su amiga Catherine, quien vive en Kiev y debió abandonar su hogar sólo con lo puesto.

Ella tuvo un activo rol para que pudiesen avanzar con el proceso de adopción de sus hijos, es traductora y les relató las dramáticas horas que se vivieron este jueves 24 de febrero con la ofensiva militar de las tropas rusas.

Catherine, su hija, su yerno y su nieto dejaron su casa cuando comenzó el bombardeo y la comunicación se complica porque no pueden utilizar las redes sociales ni hacer llamadas telefónicas.

Desde Villa Carlos Paz, Analía, Guillermo y sus hijos se encuentran siguiendo el minuto a minuto del conflicto. «Están bloqueados, ellos no pueden tener ningún tipo de redes porque el país anula todo tipo de comunicación. La ultima comunicación que tuvimos fue vía telegram y cuando empezó el bombardeo, sabemos que dejó todo y salió con lo puesto. Ella estaba en Kiev y se fueron como pudieron. Nosotros le ofrecimos toda la ayuda, pero ni siquiera podemos mandarle plata», relató Analía a EL DIARIO.

«Mis hijos están muy tristes, ver lo que está pasando es muy triste para ellos. Se pusieron mal y no quieren hablar mucho del tema. Si bien no tienen familia allá, tenían amiguitos en el orfanato que están en la zona donde se ha bombardeado y ellos me cuentan que tenían un bunker para esconderse», aseguró la vecina carlospacense.

«No sabemos qué ha pasado con los orfanatos, porque cuando nosotros estuvimos en 2018, estaban en guerra. La más chica no tiene recuerdos de eso, pero los más grandes se acuerdan de haberse escondido y los momentos terribles que vivieron. Hablamos con el más grande de todo lo que implica esto y él me dice que nadie puede con Rusia. Nosotros le dijimos que lo único que podemos hacer es rezar y agradecer que ellos no están más en ese lugar»; completó.