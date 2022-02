Carlos Paz: Su hijo vive en Ucrania y peleará contra Rusia

Oksana Stepanyshyn es oriunda de Ucrania, tiene 56 años y vive en la ciudad de Carlos Paz junto a uno de sus tres hijos: Yaros Nakapelyukh. Nacieron en un pueblo ubicado a unos 600 kilómetros de Kiev y desde hace varios años viven en la Argentina.

Toda su familia y sus amigos se encuentran en el viejo continente y desde la distancia viven el dolor por su país.

A las 5 de la mañana (hora argentina), su hijo Miguel, quien vive en Ucrania junto a su mujer y su hijo, le comunicó telefónicamente que se uniría al Ejército para pelear contra Rusia junto con algunos amigos.

Oksana contó a El Diario cómo vive estas horas y dijo: «Llegué al país en el 2003 con una prima. Mis hijos quedaron al cuidado de mis papás y en el 2006 me instalé en Carlos Paz, ya que conseguí trabajo y me gustó. Mi nieto nació en plena pandemia y en octubre del año pasado, viajé a Ucrania a conocerlo. Él tiene un año y medio y también me queda allá un hijo y gran parte de la familia. Hoy me llamó mi hijo a las cinco de la mañana para decirme: “mamá no te preocupes, es mi país y yo me quiero quedar acá”. Se unió al Ejército».

Su hijo Yaros agregó: «En el 2008 me fue a buscar mi mamá y nos vinimos. Acá nuestra vida es tranquila, vivimos primero en Buenos Aires y no se compara. El conflicto comenzó en 2014, ya lleva ocho años. En opinión personal, creo que si los países hubieran ayudado desde un principio con las sanciones que se le pusieron hoy a Rusia, se evitaba todo esto. Las sanciones actúan en el tiempo y se las pusieron hace dos días, como que hoy no tiene sentido. Mi hermano hasta ayer todavía no lo tenía decidido, iba a irse a Polonia, pero cambió de opinión y están volviendo para alistarse en el Ejército».

«Ellos ya estaban seguros y decidieron volver a pelear por Ucrania. Esperaba que mi hermano se vaya, que no esté en la frontera. Él tiene un hijo chiquito y está casado, pero tomó esa determinación. Por otro lado, entiendo que tratar de vivir mientras caen bombas y no estar haciendo nada, es imposible. Cuando me enteré que se alistó, tenía ganas de salir corriendo y estar al lado de él. Mi tío me cuenta que están escondidos hace dos días en el sótano»; completó.