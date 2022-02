Se lanzó una rifa solidaria a beneficio del fotógrafo desvalijado

El pasado 28 de enero, un reconocido fotógrafo de Villa Carlos Paz sufrió el robo de todos sus elementos de trabajo y ahora se realizará a una rifa a beneficio para ayudarlo a comprar nuevos equipos.

Se entregarán más de cuarenta premios que fueron aportados por vecinos y comerciantes y el sorteo, está previsto para el próximo domingo 27 de febrero.

Martin Pastene contó a EL DIARIO: «Estoy con el sorteo, mucha gente me llamó cuando sucedió el robo y me pedían que les pase mi número de cuenta para depositarme dinero. No me parecía que la gente me dé plata porque sí, así que surgió la idea de sortear algunos cuadros míos, fotos y mucha gente se prendió. Me empezaron a dar cosas y se hizo una canasta enorme de premios».

«Es una forma de agradecer a la gente me apoyó y de juntar el dinero para reponer los equipos que me robaron. Cada número tiene un valor de 500 pesos, se puede hacer el pago por CBU y el sorteo se realizará de forma virtual»; destacó.

Para comprar la rifa o participar, contactarse al número telefónico: (351) 632-4640 o bien hacer un depósito al CBU: 0000003100073813747785 (Alias rifa.guincho).