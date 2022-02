El Kun Agüero explicó cómo es el chip que monitorea su problema cardíaco

Ayer, Sergio Kun Agüero volvió a realizar una transmisión por Twitch para charlar con sus fans y contestó varias consultas de los miles de usuarios que siguieron su emisión en vivo. El ex goleador del Manchester City, que se vio obligado a retirarse del fútbol profesional por un inconveniente cardíaco, se mostró feliz frente a cámara e incluso bromeó sobre su situación.



“Tengo un chip”, señaló el ex jugador de la selección argentina, quien se levantó la remera y mostró la pequeña cicatriz que tiene en su pectoral izquierdo. “Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó.



La medicina ha avanzado en los últimos años y es normal que ciertos pacientes tengan en su cuerpo un microchip, sobre todo aquellos con algún problema cardíaco, como es el caso de Agüero, quien padece una arritmia. Éstos son una evolución de los marcapasos y permiten a los profesionales de la salud tener información acerca del estado de una persona con mayor facilidad y precisión.



Fiel a su estilo, el Kun también realizó bromas sobre su condición: “De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo”. En este sentido, siguió “Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (Calzetti) para ver dónde ando”. (Infobae)