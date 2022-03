Llaryora encabeza la sesión inaugural del período legislativo

En su discurso inaugural de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el intendente Martín Llaryora anunció que llamará a “subasta para pavimentar dos mil cuadras de la ciudad de Córdoba en los próximos dos años, emprendimiento que demandará una inversión de siete mil millones de pesos”.

En materia de transporte público, el jefe comunal reiteró que exigirá a la Nación una ley de equidad y resaltó que, gracias a la compra de 160 unidades cero kilómetros para Tamse, totalmente equipadas, “la ciudad de Córdoba tiene la flota de colectivos más moderna del país”.

En un mensaje en el que destacó lo realizado durante los dos años que lleva de gestión, Llaryora repasó lo actuado en materia de salud, educación, reparación histórica de sectores como la zona sur, en especial Villa El Libertador, barrio elegido para este discurso, que tuvo lugar en la escuela Municipal Alicia Moreau.

El jefe comunal anticipó también la compra de 20 mil luminarias nuevas, “lo que constituye el plan de cambios de luminarias LED más importante de la historia de la Ciudad”, las que “se suman a las 23 mil luminarias nuevas ya instaladas” durante la gestión.

El intendente anunció además que, en menos de 60 días, inaugurará un nuevo Centro Operativo en barrio San Vicente y destacó las pruebas pilotos de descentralización de fondos en centros vecinales de José Ignacio Díaz Segunda Sección y Spilimbergo Norte, que ya llevan adelante obras.

En materia ambiental, el intendente destacó: “Córdoba hoy lidera la política ambiental en economía circular por ello haremos la Segunda Cumbre Mundial y la primera feria de productos de la economía circular y además estamos impulsando la creación de la Red Latinoamericana de Municipios Circulares”.

En otro párrafo, Llaryora se refirió a la transformación digital y la modernización del Municipio como “una clara decisión política que requirió una inversión en conectividad y tecnología con reformas normativas de base que cambiaron los paradigmas en los cuales se movía la administración municipal anterior.”

“Hoy la ciudad de Córdoba se dirige a ser una de las administraciones GOVTECH más modernas de Latinoamérica“, enfatizó y recordó que hoy se cuenta con “el VEDI, que nos permite la identificación digital; las notificaciones digitales; la transformación digital del registro civil; la guía de trámites online y dentro de muy poco la expedición digital del carnet de conducir en los tramites de renovación y duplicado”.

“También, antes de fin de año, pondremos en manos de todos los cordobeses la Aplicación APP Ciudadana, para que todos los cordobeses puedan efectuar sus reclamos, y habilitaremos un programa de habilitación automática para las obras privadas. En este sentido, quiero destacar especialmente la implementación de la Habilitación Online que ya otorgó unas 2.500 altas definitivas y casi 10 mil de prefactibilidad. Parece increíble, hoy en la Municipalidad de Córdoba hay vecinos que han iniciado su trámite de habilitación comercial y lo han finalizado en sólo 25 minutos”, resaltó el jefe comunal.

Ente metropolitano

Al finalizar su discurso, Llaryora le dedicó un párrafo especial al ente intermunicipal metropolitano que este jueves tendrá su acto histórico fundacional cuando se firme en Estación Juárez Celman el convenio para su conformación.

“En materia metropolitana, quiero contarles que las grandes ciudades en el mundo y las grandes ciudades argentinas ya cuentan con organizaciones intermunicipales para resolver problemas comunes que de no pensarse en conjunto se agravan y, por ende, no se resuelven, empeoran. El transporte público, los desagües, el servicio de cloacas, la salud, las obras viales, la educacióny la seguridad son sólo algunos temas que no pueden ser resueltos de manera individual y con distintos criterios o políticas aisladas”, señaló al respecto.

Consideró que “la falta de decisión política en este sentido produjo que Córdoba se atrase en esta materia al menos 20 años y que los problemas metropolitanos no hayan sido ni siquiera abordados”, y concluyó: “Es por ello que vengo aquí a ratificar la decisión política de impulsar con otros Municipios la conformación de un Ente Metropolitano que nos permita resolver problemas históricos que de manera individual nunca vamos a poder resolver”.