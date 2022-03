Caravana de peregrinos recorren los caminos del Cura Gaucho

Peregrinos de todo el país cabalgan y caminan durante cuatro días para rendir homenaje al Cura Brochero, el primer santo argentino. La cabalgata partió este sábado 12 de marzo desde Alta Gracia y se completará el primer tramo con el arribo a Las Jarillas en el sur de Punilla.

Fernado Gómez, quien se declaró hoy en la Rotonda de los 5 Valles como "el primer caminante de lo que es la cabalgata brocheriana" dijo a EL DIARIO que comenzó en el año 97; "comencé con 72 jinetes y un caminante que era yo, cruzando las sierras a la par de los caballos. Año tras año esto se va incrementando, se va haciendo cada vez más grande. Cada vez más gente hace peregrinaciones. Lo que antes parecía una locura, cruzar las sierras a pie hoy hay mucha peregrinaciones que lo hacen" sentenció.

Y agregó: "Yo me siento un poco mimado por toda la gente, me siento orgulloso y como chubutense que soy, me siento bien brocheriano porque hace 31 años que vivimos en la localidad de Villa Cura Brochero con mi esposa y mis hijos, tengo un milagro que me dio Brochero que es mi hija que hoy tiene 20 años, nació ochomesina, mi señora tenía 40 años de edad cuándo quedó embarazada y eso hizo que yo fuera hoy soy un fiel devoto del Cura Brochero y me siento orgulloso de poder participar y que la gente tenga este reconocimiento cada vez que me ve".

"Hoy contamos aproximadamente alrededor de unos 150 caminantes pero se han agregado más por el camino así que no no te sabría decir bien la cantidad que son. Los caballos hay como 500 más o menos que en un rato van a comenzar a bajar" afirmó.

Por último dijo que hoy les toca "parar aquí en Las Jarillas, en un campamento que ya estaba condicionado para recibir a los caminantes y a los jinetes. Mañana salimos hacia Copina viejo, dónde están los puentes colgantes. El día lunes salimos de Copina hacia el parador La Posta y el día martes ya salimos a las 8 de la mañana rumbo a nuestra localidad de Villa Cura Brochero".