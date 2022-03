Una vida de libro: Tiene 94 años y es el lector más longevo de Carlos Paz

Sebastián Ibarrondo se hizo conocido en Villa Carlos Paz por haber fundado una de las ferreterías más tradicionales de la ciudad. Si bien es oriundo de la localidad de Deolinda (Santa Fe), se radicó en la década del cincuenta en las sierras y apenas un año después, se convirtió en socio de la Biblioteca José H. Porto.

A sus 94 años de edad, sigue manteniendo viva la misma pasión por los libros que tenía cuando era joven y es el socio más longevo de la institución. Lleva más de 70 años siendo socio de la biblioteca y hasta el día de hoy, la visita cada tres semanas para retirar los libros que leerá ese mes.

Vive a pocas cuadras del edificio que califica como «la casa» de su más preciado «amigo»: el libro.

Sebastián Ibarrondo contó a EL DIARIO: «Cuando empecé a ir, todavía no estaba oficialmente inaugurada. La casa era de José H Porto y después la donó para la biblioteca, según tengo entendido. La biblioteca era igual que ahora, siempre me gustaron los libros policiales y de historias, así que voy y ya saben que recomendarme»..

«Cuando vivía en mi pueblo, Deolinda, encontré un amigo y lo volví a encontrar acá. Ese amigo me ilustró, me entretuvo y me dio a conocer casos y cosas que sin él no hubiera conseguido nunca, ese amigo se llama libro. Voy cada 15 o 20 días a la biblioteca y me dan tres libros para leer. Antes leía más, pero ahora tengo la mala suerte que me pongo a leer y me da sueño, así que lo hago un poco menos»; reconoció Sebastián.

«En la pandemia, no podía ir a la biblioteca y me tuve que entretener con otras cosas. Tuve algunos años que por cuestiones de trabajo, no podía leer mucho. Tenía una ferretería y me tenía que ocupar de ella. Yo siempre le digo a los chicos que el libro es un gran amigo, que nos regala conocimiento y nos entretiene»; completó.