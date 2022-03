«Queremos llegar a aquellos rincones a donde algún derecho esté ausente»

Durante la Conferencia de Apertura del Año Judicial 2022, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sebastián López Peña, aseguró el viernes que la justicia debe hablar por sus acciones. “Nada de lo que diga el Poder Judicial sobre sí mismo va a reemplazar a la propia experiencia que las personas adquieran cuando se relacionan con él”, expresó.

También sostuvo que en la comunidad judicial debe internalizarse la empatía, “una perspectiva que privilegie la idea de que el otro no me es ajeno”. Y afirmó que la comunidad judicial debe estar dispuesta a dialogar con la ciudadanía y a trabajar en equipo con otros sectores que aporten estrategias y proyectos. “Sin perjuicio de los cambios estructurales que sepamos gestar y consolidar, nada cambiará si no media un proceso interior que priorice una atención empática”, indicó.

En este sentido, remarcó la importancia del Programa Referente Judicial Comunitario que cuenta con más de mil voluntarios que trabajan por sus comunidades fuera del horario laboral y sin retribución económica. “Ya comenzamos a caminar en hospitales, escuelas, templos religiosos, clubes deportivos, bibliotecas municipales”, anunció López Peña.

El titular del TSJ apuntó que este programa se desarrolla a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y permite a la Justicia “llegar a aquellos rincones donde el conflicto esté latente, pero, fundamentalmente, a donde algún derecho esté ausente”.

Gobierno de datos

Asimismo, López Peña anticipó que la Justicia de Córdoba comenzará a incorporar un nuevo paradigma en la toma de decisiones: el gobierno de datos. “Lo que no se mide, no se conoce. Lo que no se conoce, no puede mejorarse. Necesitamos decisiones basadas en evidencias. Que gobiernen los datos por sobre los relatos, que hablan de una pesada cultura organizacional que estamos empezando a dejar atrás: esa del papel, del escritorio hermético, del juez lejano, del litigio eterno, del idioma opaco”, enfatizó.

“No puede darnos lo mismo una institución con sus decisiones al día, que otra dormida en la comodidad del empleo público. Por ello, generaremos un Programa de Gobierno de Datos que permita visibilizar tanto el esfuerzo como los resultados alcanzados desde cada espacio laboral”, agregó.

Autarquía financiera

En una parte de la alocución, el presidente del TSJ de Córdoba reiteró la necesidad de que el Poder Judicial de Córdoba cuente con autarquía financiera, puesto que se trata de un “presupuesto necesario para una plena independencia”. En este sentido, anticipó que junto a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, va requerir de manera firme, incesante e inclaudicable, la derogación de la “intempestiva” reforma de la ley de equiparación salarial.

“No sólo la cabeza del Poder Judicial, sino el poder judicial en su conjunto, aquí presente y aquí representado en todos sus fueros, defenderá ardua, sostenida e indeclinablemente su independencia. Que no será objeto, ni será permeable, a presiones ni prácticas que no se condicen con la calidad institucional de la provincia en la que habita”, agregó.

Lenguaje jurídico claro

El acto también hizo uso de la palabra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, quien expresó el profundo compromiso del máximo tribunal argentino “en la prédica por un lenguaje claro, para que todos nos entiendan”.

“El derecho, además de ser una ciencia, es un instrumento de resolución de conflictos –explicó-. Y esto hace que el círculo de atención respecto de los destinatarios de la palabra jurídica sea mucho más amplio. Porque el juez, finalmente, va a decir lo que está permitido y lo que está prohibido, lo que está bien y lo que está mal para la norma jurídica, no para la norma ética. Y esto nos involucra a todos. Si no sabemos lo que debemos hacer, lo que podemos hacer y lo que tenemos prohibido hacer, seguramente cometeremos errores e ilicitudes”.