En Carlos Paz, también se podrá donar sangre para «el Piojo» Díaz

Desde hace varios días, la familia de Sergio «El Piojo» Díaz hizo un llamado a la solidaridad para buscar donantes de sangre y lograron que puedan presentarse en el Banco Solidario de Villa Carlos Paz.

Se trata de donaciones para cubrir lo necesario durante el trasplante de corazón que necesita realizar en la ciudad de Córdoba.

Desde un primer momento, se trató de conseguir que quienes puedan colaborar no tuvieran que viajar a la ciudad de Córdoba. Según pudo conocerse, quienes quieran donar podrán acercarse al Banco Solidario de Sangre en la calle Alvear 544.

Se deben gestionar turnos al 3541 523546 (atención hasta 21hs) o bien asistir al lugar sin turno los días: martes de 7,30 a 13hs; miércoles de 7,30 a 11,30 hs. y jueves de 7,30 a 11,30 hs. La donación se debe realizar a nombre de: SERGIO GABRIEL DIAZ (DNI 14154835) y se acepta cualquier tipo de sangre.

No es necesario asistir en ayunas y no se deben ingerir lácteos ni grasas en las últimas 10 has.