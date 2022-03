Alerta por tormentas fuertes, se adelanta el otoño

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes que afectarán esta noche la ciudad de Carlos Paz y sus alrededores. Se espera que haya una intensa caída de agua acompañada por fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica, al tiempo que no se descarta la ocasional caída de granizo.

La alerta tendrá vigencia desde esta medianoche hasta las seis de la mañana del viernes 19 de marzo y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros.

Se recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no meterse en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.

Para hoy, se prevé una máxima de 31 grados, un día cálido y húmedo con nubosidad en aumento. Será el último día con temperaturas de verano, ya que las condiciones irán modificándose hacia el fin de semana.

Desde esta noche, comenzará a bajar la temperatura y desde mañana los días serán templados y frescos. Se prevé una alta nubosidad con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones y una baja considerable de la temperatura, la máxima no superaría los 22 grados.

En tanto, para el sábado, se espera una temperatura similar, con una mínima de 13 y máxima de 22 grados.