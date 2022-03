Córdoba: La primera refugiada de la guerra vivirá en La Falda

Kateryna Gorokhova se convirtió en la primera ucraniana refugiada en Córdoba desde el inicio de la guerra, se instaló en la ciudad de La Falda en el Valle de Punilla y asegura que vivió una verdadera odisea para dejar Ucrania y llegar a la Argentina. En su huida, fue clave la asistencia de un ciudadano argentino que la ayudará a tramitar la residencia humanitaria.

Tras haber cruzado a Moldavia y luego a Alemania, la mujer de 43 años llegó el pasado 6 de marzo a Buenos Aires y se trasladó a las sierras junto a su amigo Jorge Culjak.

Kateryna sostuvo que se conocieron a través de un sitio de idiomas y que cuando estaba por comenzar el conflicto armado, iniciaron las gestiones para que ella pudiese salir del país. La mujer es oriunda de Odesa y dijo: «Me siento segura y ahora estoy empezando a sentir otras cosas que no son miedo».

Durante una entrevista con El Doce, la primera refugiada en Córdoba, manifestó: «Mis amigos me despertaron el 24 de febrero a la mañana y me dijeron que el enfrentamiento había empezado. Lo único que hice fue chequear el tren, agarrar las cosas e ir a una ciudad cercana». «Lo único que voy a decir, esto no solo para la gente de Argentina, sino para que todos estén advertidos, es que no somos nacionalistas ni generamos riesgo. No hay ningún motivo para que la gente pacífica muera»; reflexionó.