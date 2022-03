Dani la Chepi fue internada de urgencia y deberán operarla

Buenos Aires. Dani La Chepi aseguró en sus redes sociales que está internada en la clínica de Olivos. La conductora grabó varios videos en su cuenta oficial de Instagram desde la habitación del sanatorio y dio algunos detalles de la operación a la que se debe someter.



Con tono chistoso, la influencer señaló: “Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”. Luego, agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.



Finalmente, los médicos le confirmaron que debía pasar por el quirófano y le hicieron un pedido que la molestó un poco. “Tengo una bronca, me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”, dijo La Chepi. Más tarde, mostró a sus seguidores que ya le habían sacado el esmalte de las uñas. “Te odio Melisa”, le dijo en tono irónico a la enfermera que se encargó de esta tarea. Pero en la historia escribió: “Mentira, la amo”. De esta manera, le puso una cuota de humor antes de entrar al quirófano.