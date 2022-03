Turistas y empleados denuncian estafas en un hotel de Carlos Paz

Turistas y ex empleados denunciaron al propietario de un apart-hotel de Villa Carlos Paz, a quien responsabilizan por una serie de estafas que ascienden a miles de pesos. El inmueble se encuentra ubicado en el barrio Villa del Lago y aseguran que hay cientos de damnificados que lo escracharon en las redes sociales.

Una turista oriunda de la Provincia de Chubut denunció que fue estafada por un total de 154 mil pesos y un ex empleado asegura que renunció porque descubrió las irregularidades.

Se presume que el empresario cobraba importantes montos como seña y cuando los clientes arribaban al lugar, se encontraban con que nunca habían sido registrados o que las habitaciones ya se encontraban ocupadas. Según pudo conocerse, en plena temporada y cercado por las denuncias, el hombre decidió cambiar la firma y el nombre del establecimiento.

La causa se encuentra bajo investigación y trascendió que el empresario era conocido como «Mauro», aunque antiguos trabajadores del lugar aseguran que también se cambiaba el nombre constantemente.

Mauro era encargado del hotel y manifestó a EL DIARIO: «Me fui del hotel porque no me daba para poner la cara. Me contrató como encargado y a mi señora como mucama, comenzamos a ver cosas raras y decidimos dar un paso al costado. Venía la gente que había reservado el lugar y no teníamos ningún registro de nada, él alquilaba dos veces la misma habitación y cuando llegaban, yo tenía que poner la cara. Vendía cosas que no existían como pileta climatizada o mostraba fotos de habitaciones que no eran las que teníamos. Yo me fui y me quedó debiendo un mes y medio de trabajo, así que realicé la denuncia en el Ministerio de Trabajo».

Marina es una turista oriunda de la Provincia de Chubut y contó su experiencia en el lugar. «Compré una estadía para vacacionar en Carlos Paz del 29 de enero hasta el 12 de febrero, yo solicitaba que tenga PreViaje y me acepte los perritos. Para que él me facturara, me dijo que yo tenía que cancelar lo que ya había pagado y él me tenía que facturar la estadía. Pasaron lo días y no me facturó ni me devolvió el dinero. Viajé con otra plata que tuve que juntar y perdí 154 mil pesos que nunca me devolvió. En las oficinas de la Secretaría de Turismo me dijeron que correspondía que me devolviera la totalidad del pago, pero es una chanta. Yo hice las denuncias en Defensa del Consumidor y en Turismo. Lo están denunciado por todos lados y las reseñas de Google no lo ayudan. Es lamentable que pasen estas cosas, promocionaba el alojamiento diciendo que ahí había estado Ricardo Fort».