Incorporación de eficiencia energética en la construcción: alternativas de crédito para proyectos sustentables

En la actualidad, todos los profesionales de la construcción que desean realizar cualquier tipo de obra, deben sin lugar a dudas pensar en diseños que puedan conjugar lo deseado por el cliente, pero también, que puedan ser sustentables desde el punto de vista energético y también en lo que atine a los materiales que se van a utilizar.

De hecho, en algunas ciudades del país, para lograr las habilitaciones correspondientes para poder construir, se solicita que cierto porcentaje del total de la obra, cuente con planificación sostenible. Esto es algo que está de manera constante en la agenda pública, más aún cuando se puede ver según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el 70% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de las áreas metropolitanas de las grandes urbes.

El primer paso: nuevos modelos constructivos

Si bien en siguientes párrafos vamos a ir mencionando algunas alternativas de materiales que son ecológicos, el primero que analizaremos por cantidad de demanda, es el sistema que se conoce como steel framing. Se trata de un sistema constructivo que es con materiales secos, como pueden ser membranas, maderas (en placas), lana de vidrio, aluminio, entre otros. Uno de los principales beneficios que se tiene, además de lo que respecta a sustentabilidad, es que tiene un valor por metro cuadrado mucho más barato, y también, es más rápido el proceso de obra.

Yendo a los números propiamente dichos, por ejemplo, si se toma como referencia una construcción de 100 metros cuadrados, una construcción tradicional puede tardar unos 12 meses, mientras que una casa construida con la modalidad de steel framing puede tardar 3 meses como máximo. En cuanto a costos, el ahorro es de entre un 20% y un 30%, y lo mejor es que casi toda empresa constructora brinda garantía por no menos de 10 años desde finalizada la obra.

Renovadas tendencias: nuevos materiales

Hay una realidad es que años antes, llevar a cabo una obra con materiales que sean eco amigables, era bastante más costoso que la construcción tradicional. Con el paso de los días, eso de a poco fue dejando de ser así, principalmente por la mayor oferta en el mercado que hay de estos componentes que son sustentables y que reducen abruptamente los niveles de contaminación más bien pensando en el mediano y largo plazo. Hoy en día, aparecen nuevos materiales como es el caso del vidrio reciclado, botellas bombillo, hempcrete, ladrillos residuales, cemento de caña de azúcar, entre otros. Claro que dependerá qué tipo de construcción se quiera hacer, el material que se elegirá más adecuado desde el punto de vista de eficiencia y diseño.

Paneles solares: ahorro de energía y de dinero

Adicionalmente a estos materiales que antes estuvimos mencionando, se pueden agregar luego distintos aparatos que hagan que el inmueble a construir, por ejemplo, tenga un menor consumo de energía proveniente del sistema eléctrico tradicional. Es por eso que cada vez es más frecuente la oferta de paneles solares, que se pueden instalar de diversas maneras sin lugar a dudas. Los especialistas, muchos dueños de empresas que instalan estos equipos, afirman que el retorno de la inversión puede ser en tiempo cercano a 5 o 6 años, aunque mucho depende el consumo.

La primera de ellas es la denominada On Grid, que se conecta a la red de electricidad tradicional, reduciendo el consumo, y si tiene un excedente, lo puede vender a la empresa proveedora de energía. Tiene por el momento, aproximadamente un valor de mercado para la instalación de 2.800 dólares (se toma la cotización oficial generalmente que brinda el Banco Nación), y algo muy positivo es que se puede tener un ahorro en promedio de un 40% en lo que es el gasto de luz en una vivienda.

Una segunda forma de instalar paneles solares es por medio de los sistemas que se conocen en el mercado como híbridos. Este sistema es uno de los que más demandan las familias que desean ahorrar, debido a que además de los paneles propiamente dichos, se colocan baterías, por lo que se tiene electricidad en todo momento, más allá de que haya cortes de luz. Tiene un valor de mercado estimado de 3.600 dólares y es por el momento el que más demanda tiene, debido a que es un servicio intermedio en cuanto a precio, pero que brinda autonomía plena a los hogares.

Y finalmente se debe mencionar un sistema de paneles solares, que no es frecuente para viviendas, sino que es más pensado para campos, el cual se conoce como Off Grid. Es un sistema que directamente no se conecta a la red, por lo que funciona 100% mediante baterías.

Opciones crediticias: lo que ofrece el sector financiero

En la actualidad, construir con materiales ecológicos, no presenta una diferencia de valores con los componentes tradicionales, algo que sí ocurría antes. Pero claro, hacer obras que tiendan a ser amigables con el medio ambiente, como puede ser la instalación de paneles solares, representa muchas veces una importante inversión. Para viviendas familiares, no hay demasiadas posibilidades de financiamiento, al menos por ahora, debido a que se espera que con el paso del tiempo, los bancos brindan estos productos crediticios, porque son muy requeridos por las familias.

Pero no ocurre lo mismo para aquellas pequeñas y medianas empresas (PYMES) que deseen invertir en eficiencia energética. Ellas sí van a poder tener opciones de préstamos en bancos muy conocidos como es el caso de Banco Santander, Banco Ciudad,Banco HSBC, Banco BBVA, entre otros. Generalmente, los créditos se otorgan a las empresas que tienen un consumo desde 300 kw en adelante, y lo mejor es que dichas entidades financieras suelen tener convenios con empresas que son instaladoras, financiando casi siempre por lo menos el 70% de la obra y con plazos de hasta 6 años.

Para finalizar, destacar que con el paso de los días, este tipo de construcciones que hoy por hoy son novedosas, van a ser las principales. Por ende, cada vez hay más empresas que se dedican a ejecutar obras con estos materiales de vanguardia ecológica, implementando nuevas tecnologías, altos estándares de calidad y mano de obra calificada.