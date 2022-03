Tiene 68 años y peregrina por los valles de la provincia

Miguel Caro tiene 68 años de edad. Vive en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Córdoba y desde el 2016 realiza diferentes peregrinaciones a pie por la provincia de Córdoba.

La primera vez que visitó al santo Cura Brochero fue en el año 2016 con su familia, en un viaje en auto donde fueron agradecerle por la buena salud de uno de sus nietos quien había nacido con problemas de salud.

Siempre sintió que el cura Brochero le pedía más y desde el año 2017 todos los años va a visitar al Cura en diferentes peregrinaciones, como así también a la virgen de Lourdes en Alta Gracia. Miguel asegura que no se cansa y que realizar las peregrinaciones lo llenan de energía y lo hacen sentir muy bien.

Miguel conto a EL DIARIO que en febrero "voy a la virgen de Alta Gracia, en marzo a Brochero, en agosto empecé a ir a Santa Rosa de Rio Primero y en septiembre la bajada del peregrino a Brochero. Después entre medio voy en otras peregrinaciones más chicas. Antes por mi trabajo no podía; sí iba a la virgen de Lourdes, pero sentía que Brochero me pedía entrar a mi cerebro. Cuando me jubilé y dejé de trabajan en la fábrica de ladrillos, automáticamente empecé con Brochero. Ya acompañe en tres cabalgatas, pero caminando".

"Me hago los controles médicos, me piden un par por año y por PAMI los controles demoran, así que voy de forma particular, ya que desde un estudio a otro no me dan los tiempos para presentar. Voy a un centro que realiza los controles a deportistas, me hago todos los chqueos y ellos me dan los certificados. Cuando me enteré de estos peregrinos que salen una semana después que la cabalgata me sumé a ellos" afirmó.

Por último dijo: "En el camino siempre hay algo, nos da un aguacero enorme y antes de llegar se corta y asoma el sol, es increíble. No tengo pensado dejar de peregrinar, me da mucho y me hace sentir muy bien y Brochero me va llevando".