¿Cuánto falta para el próximo feriado y qué día cae?

El próximo feriado llegará el sábado 2 de abril, cuando se conmemore el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2022 tiene 17 días festivos según el calendario nacional y ya pasaron cuatro.

El último fue el jueves 24 de marzo, fecha en que se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Luego llegará Semana Santa y habrá feriado el 15 de abril, al tiempo que el 14 de abril será Jueves Santo y es día no laborable. Dependerá del empleador dar o no el día de descanso y en caso de trabajarlo, la jornada no se paga doble.

A diferencia de otros años, el feriado por el Día del Trabajador (1 de mayo) caerá el día domingo. Asimismo, este año se agregó un feriado de manera excepcional. Se trata del miércoles 18 de mayo, día en que se realizará el Censo Nacional 2020.

Por otro lado, el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) llegará un miércoles.

En lo que hace a los feriados con fines turísticos, del viernes 17 al lunes 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Del viernes 7 al lunes 10 de octubre será el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, del jueves 8 al domingo 11 de diciembre se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María.