Desesperada búsqueda: fue por una cesárea y desapareció

Una mujer de 52 años desapareció el martes 15 de marzo cuando iba a practicarse una cesárea en la localidad de Isidro Casanova y su pareja la busca desesperado.

La mujer nunca llegó al centro de salud donde tenía el turno programado para tener a su bebé, pero tampoco regresó a su casa.

Gaetano Testa señaló que su pareja llevaba un embarazo de riesgo y por esa razón habían programado la cesárea.

Sin embargo, recorrió distintos nosocomios de la zona, entre ellos el Hospital Paroissien de San Justo, donde aseguraron haberla visto durante la semana pasada, pero aún no hay datos confirmados de su paradero.

“No hay pistas, es como buscar a ciegas”, dijo a los medios el esposo de Claudia Vidir Díaz.

“Hoy volví a salir a buscarla y no pude encontrarla. Quiero que su foto se difunda por todo el país. Su hija de 12 años la está esperando en casa”, expresó Gaetano Testa a Crónica.

“Queremos que vuelva, es lo único que nos importa, que vuelva a su casa con su hija, porque su familia la espera, la reclama y quiere que esté acá. Yo ya no sé qué más hacer”, resaltó, y dijo que Claudia salió sin sus pertenencias.

Por su parte, la hermana de la embarazada desaparecida, señaló: “Yo a Gaetano no lo acuso. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero él fue la última persona que la vio y no podes estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer”.

Al momento de ausentarse, Claudia vestía un jogging capri negro, un saco negro y un morral. En caso de haberla visto o tener información sobre su paradero, llamar al 911 o comunicarse al 11-6507-8180 o al 0800-999-7272.

Interviene en la causa la Fiscalía N°6, a cargo de Mariana Sogio, del departamento judicial de La Matanza.