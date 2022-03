Dictadura: Las polémicas declaraciones de la jefa comunal de Los Aromos

Una verdadera polémica se desató por las declaraciones de la jefa comunal de Villa Los Aromos, Nelly Morales, quien hizo una cuestionable publicación durante la conmemoración del Día de la Memoria. En medio de los actos y las marchas que se realizaron en todo el país para repudiar el horror de la última dictadura, Morales relativizó el reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad y sostuvo: «No fue un terrorismo de Estado, como dicen ellos».

«Nadie habla de los muertos que hubo del ejército»; cuestionó la jefa comunal.

La publicación fue repudiada en las redes sociales y Morales no sólo no pidió disculpas, sino que reiteró sus dichos. «Simplemente fue un ataque subversivo a un gobierno democrático»; expresó la mujer, quien aseguró «no estar a favor de los golpes de Estado».

«Hay que decir la verdad, a la historia hay que contarla como tal, no fue así como se cuenta, no fueron así los desaparecidos»; dijo la jefa comunal, quien además reposteó una foto del dictador Jorge Rafael Videla.

«Semana de la Memoria: no son 30.000, son 6.415; no fue genocidio, fue una guerra; no eran jóvenes idealistas, eran terroristas; no es negacionismo, ocultar a las víctimas del terrorismo sí lo es; no es justicia, son juicios de venganza; nunca más terroristas de ERP y montoneros»; rezaba la placa que compartió.

Organizaciones de Derechos Humanos de diferentes zonas de la provincia expresaron su repudio contra la jefa comunal.