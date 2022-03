Fueron a comer y en el ticket les "pusieron" un cobro extra

Un usuario de Twitter compartió el ticket que les llegó al final de la velada, con "empanadas de carne por $250 cada una", "papas con cheddar por $900", "ensalada Caesar por $1400" y "Provoleta por $1050", entre otros consumos.

Si bien algunos items pueden resultar más o menos caros que en otros lugares, tal cual es el derecho que tiene de cobrar el local, uno en particular llamó la atención y generó la indignación de los comensales: "propina del 10% por $1970".

Y lo que objetó el denunciante en su publiación no fue tanto el hecho de incluir un cobro que no es obligatorio en Argentina, sino que no figuraba al final o separado, sino entre medio de los demás consumos.

"Método SPP: si pasa, pasa", escribió el usuario @PabloSabbatella.

Como era de esperar, la publicación generó un gran debate, no solo por la actitud del local gastronómico en la forma de incluir el cobro, sino también respecto al hecho de dejar o no propinas a los camareros.