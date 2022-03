Generación Zoe: Cositorto ratificó que seguirá prófugo

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, sigue prófugo de la justicia y aseguró el domingo que no tiene pensado volver a la Argentina para evitar ir preso. "Hay personas que llevan 37 días presas. Imaginate si voy yo para allá ¿Qué gano estando preso? No voy a estar operando para que la gente pueda cobrar", aseguró en diálogo con AM 750.

El principal responsable de la estafa piramidal que dejó sin nada a miles de ahorristas negó además las acusaciones en su contra y aseguró que "en febrero pagamos hasta donde pudimos. Ahora estamos reformulando los pagos para el mes de abril. Hemos pactado con unas setenta mil personas que ingresaron al nuevo programa".

Cositorto está acusado por estafa y pesa sobre él un pedido de captura internacional.

La fiscal que lleva adelante la investigación, Juliana Companys, desmintió sin embargo a Cositorto y afirmó que la empresa ejecutaba "una estafa de manual" sobre la "hay pruebas lapidarias". Además, consideró que es una falsa promesa la de los pagos en abril, y que únicamente quiere ganar tiempo para que la gente no lo denuncie.

"Como ustedes ven, va corriendo la fecha. Primero había dicho el 8 de marzo, con Generación Zoe 2.0. Que con eso iba a pagarle a los inversionistas. Ahora está refiriendo que lo va a hacer el 15 de abril. Él refiere que la gente pasa a esa empresa. Bueno, yo creo que recién ahora la gente se está dando cuenta de que esta oferta de pago no es real", analizó Companys en diálogo con AM 750.

En este sentido, señaló que hasta ahora no hubo una propuesta concreta para devolverle la plata a los damnificados. "Para la gente, y al menos concretamente en las personas en Villa María, no ha habido ninguna oferta de pago. Va corriendo la fecha en pos de que la gente no lo denuncie y con la esperanza de que en algún momento va a recuperar su dinero".

En tanto Cositorto volvió a apuntar contra los medios de comunicación y los poderes económicos tradicionales a los que acusó del derrumbe de Generación Zoe.

Además, afirmó que si ahora la empresa no está pagando las devoluciones prometidas es porque los diarios lo desprestigiaron.

"Sería bueno saber quiénes son los que están preguntando", dijo sobre aquellos que lo interrogan por si volverá al país. Y agregó: "Si están con nosotros o del otro lado. Del otro lado, comprados y vendidos y pagados". Aunque no dijo ni por qué ni por quiénes.