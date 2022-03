Carlos Paz: Denuncian por abuso sexual a un médico del Hospital Sayago

Un reconocido profesional del Hospital Sayago de Villa Carlos Paz, que además se desempeña como médico policial, fue imputado por la fiscal Jorgelina Gómez por el presunto delito de abuso sexual. La denunciante es una joven embarazada de 18 años que asistió a una consulta y contó el calvario que tuvo que vivir.

La denuncia recayó en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, quien imputó al médico, identificado como Gabriel Sánchez, por abuso sexual sin acceso carnal.

Según se conoció, Sánchez ya tenía antecedentes de otros casos similares tras ocupar la dirección del nosocomio durante la gestión del intendente Carlos Felpeto. Durante los últimos años, fue un gran activista sindical y abanderado de ATE.

Entre sus antecedentes consta que en el 2018, estuvo involucrado como protagonista de episodios similares. En aquella oportunidad había sido suspendido luego de recibir una denuncia de una paciente que manifestó haber recibido una atención presuntamente «abusiva» en el momento de la consulta.

Todo ocurrió cuando G.T concurrió a su primer control en el nosocomio y se enteró que su ginecóloga se encontraba con carpeta médica. Como su situación no revestía ninguna gravedad y solo necesitaba que vean los estudios que se había realizado, la chica accedió que la viera el médico que terminó abusándola. Con la ecografía en la mano y cierto temor por su primera consulta, fue recibida el último lunes alrededor de las 15 horas.

La joven recibió asistencia de Sánchez, quien desde un primer momento habría comenzado a comportarse de forma irregular.

La joven fue a la consulta con su pareja (que no ingresó por los protocolos de Covid) y al encontrarse con Sánchez, éste la recibió con piropos como «morocha linda» y luego le hablaba en forma soez. «Me empezó a decir si era pelotuda por haberme quedado embarazada a temprana edad, veía las cosas de mi bebé y me decía: ´va bien el culiadito´»; agregó.

«Me hace pasar a la camilla para el ultrasonido, la camilla se encontraba como quien diría a la mitad, quedaban mis piernas colgando como cuando te sentás, él agarra mis rodillas y me las sube apoyándomelas en la doblada de la camilla, asentó su mano en mi parte íntima y seguía con sus comentarios de que “estás linda vos»; dijo la joven en su posteo. «Me encontraba con una calza negra y un busito, abajo un top deportivo. Antes de hacerme el ultrasonido me hace mostrarle mis pechos, me los apretaba y dice “están lindos” seguido de “tenés pecho lindos eh”»; expresó con dolor.

El relato continúa. En otro párrafo, la joven contó que le hizo bajar la calza y agregó: «Todo esto sentía que no era parte de mi control mi doctora nunca me hizo mostrale mis pechos y tampoco me bajaba la calza a la altura que él me la bajó».

El médico fue imputado, pero no fue detenido. En tanto, el secretario de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Julio Niz, efectuó la denuncia correspondiente y el municipio será querellante también.