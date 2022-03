¿Cómo está la joven que chocaron y abandonaron en Carlos Paz?

Candelaria Arce es una joven de 24 años que intenta rehacer su vida luego de haber sido atropellada por un auto el pasado 27 de febrero en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz. El conductor es un adolescente de 17 años que no detuvo su marcha y se dio a la fuga. Ella estuvo internada una semana en la sala de terapia intensiva del Hospital Misericordia de Córdoba y actualmente se encuentra con reposo total en su hogar.

Todavía no puede moverse por sus propios medios, resultó con múltiples golpes y fracturas y está tratando de recuperarse física y emocionalmente. La joven vive en La Quinta y denunció que su madre perdió el trabajo cuando solicitó permiso para cuidarla.

Candelaria contó a EL DIARIO: «Estoy con reposo absoluto desde que me dieron el alta el pasado 14 de marzo. Ya llevo unos veinte días en cama y tengo fractura de costillas y los pies lastimados por el asfalto. Tengo las heridas sin puntos y cuestan que sanen, también tengo la pierna y el brazo muy lastimados. Estoy tomando antidepresivos y una vez que me recupere, voy a empezar con una ayuda psicológica».

Consultada sobre el accidente que sufrió, manifestó que sólo recuerda algunas partes y dijo: «Venía con mis amigas de un boliche en el centro y me llevaron en un auto hasta la esquina de Av. San Martín y Artigas. Cruzamos el semáforo y vi que había un auto que venía muy fuerte, después no recuerdo más nada. Cuando me desperté, me estaban atendiendo en una camilla y me cargaban en una ambulancia, pero está todo difuso. Lo que más me indigna es que me robaron el teléfono mientras estaba tirada en el piso y esperaba que la persona que me atropelló se contactara conmigo, pero no lo hizo».

«Yo trabajaba en un hotel y me dijeron que cuando pueda volver, tengo el puesto. Mi mamá trabajaba en un restaurante y perdió el trabajo cuando solicitó unos días para cuidarme, la dejaron sin trabajo. El único que está trabajando ahora es mi papá, que trabaja en obras»; completó.