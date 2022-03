Encontró en Carlos Paz una nueva vida tras luchar en Malvinas

Extracto del libro "Malvinas en Primera Persona" de la periodista Constanza "Coti" Paintner de Corprens editora.

Walter Díaz nació en Salta pero se crió en Buenos Aires, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. A los 13 años para ayudar a sus padres con los gastos de la familia comenzó a trabajar barriendo una fábrica de calzados y mientras hacía el colegio secundario en una escuela industrial para formarse como técnico de radio y televisión.

Walter es otro de los veteranos de guerra que encontraron su lugar en el mundo en Villa Carlos Paz. “Un día de vacaciones vengo a Carlos Paz y me gustó. Como nuestro sindicato tiene un hotel acá le comenté al secretario general que el día que tenga que poner a alguien me tenga en cuenta. La verdad que quería tener otra calidad de vida junto a mi familia y se dio esto de venir a Carlos Paz, cambiar de vida por una mucho más tranquila, sacarme una ´presión de la mente y el cuerpo”, destacó Díaz.

Sin embargo, al llegar a la ciudad, volvió a recordar ese 2 de abril de 1983, donde pareciera que los argentinos se habían olvidado nuevamente de los soldados que dejaron su vida en las islas. “El primer año que vengo a Carlos Paz, un 2 de abril recordé el año 83 porque no había nada, no se conmemoraba nada, y digo qué triste que una ciudad de un nivel como este y que no tenga nada de Malvinas fue algo rarísimo y fue pasando el tiempo y me encontré con veteranos de acá y armamos el centro. Así empezamos a trabajar con la misma causa que tienen todos los centros del país, por los caídos, para que no sean olvidados y que nuestro pueblo sepa que hubo héroes que hoy por hoy no los debemos olvidar. Por eso creamos cosas, bibliotecas, escuelas, calles que mencionen al soldado y así sus familias sepan que sus hijos, sus hermanos no murieron en vano”.

Los inicios

“Tuve una adolescencia muy linda, conviví mucho con mis padres, aprendí muchos oficios. Viví mucho tiempo en Tapiales, partido de La Matanza junto a mis viejos y me hermana. Cuando era chico me gustaba la tecnología, por eso me gustaba ser técnico de radio y tv, para mí a los 15 años hacer funcionar una radio era emocionante, ver cómo evolucionaba de rápido la tecnología”.

“En 1981 me toca el servicio militar obligatorio, en el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, provincia de Buenos Aires durante seis meses y tuve la oportunidad de salir en la primera baja, siempre digo, son cosas del destino porque no era nada especial, era un soldado raso, común y corriente, y un 12 de noviembre del año 81 salí por el portón número 1 y como en ese tiempo no era tan lindo el servicio militar, le dije al puesto uno nunca más piso este lugar”.

“Pasó unos meses y cuando empezó la guerra en el año 82 nos empiezan a llegar las cartas. Era una euforia total lo que había pasado ese dos de abril, mucha gente en la calle, mucho patriotismo, las banderas, las escarapela, era un furor”.

“Recibí el telegrama diciendo que me presentara en el regimiento que era nuevamente convocado. Voy hasta mi trabajo, le comento a mi patrón y me dice que no me presente porque con todo lo que pasó nos iban a llevar a Malvinas y que no sabíamos qué nos iba a pasar. Pero de todas maneras yo quería ir, porque estaban todos mis compañeros”.

“Luego el padre de mi patrón que había sido prisionero de guerra en la segunda guerra mundial de en Italia me decía hijo rompete un brazo, lastimate, enseyate un pie una mano pero no vayas, la guerra es muy triste, muy mala. Pero no hice caso, dentro de mí sentía que el servicio militar era obligatorio y tenía el deber como ciudadano, así que me hice presente y a medida que íbamos llegando tomábamos los puestos de los soldados clase 63. No sabía el destino del regimiento pero me alisté”.

Walter Díaz hizo base en Río Gallegos. En su compañía había alrededor de 180 soldados divididos en la sesión de apoyo, la de tiradores. En esta última estuvo Walter. “Teníamos que buscar un buen frente donde tengamos una vista de más de 500 metros para ver al enemigo tanto en aire como suelo. Tiramos, lo que nosotros como veteranos nunca cuento si matamos o no, por respeto, se que es una guerra cruel, donde era mi vida contra la de otra persona, que en este caso era un inglés y sabíamos que uno de los dos tenía que quedar”.

“Nos toca actuar en los últimos tres días de combate, estuvimos con el enemigo palmo a palmo, tirándonos desde muy cerca, ahí conocimos realmente bien lo que fue entrar en una guerra. El primero de mayo al ver el ataque inglés al aeropuerto, aprendimos lo que es sentir miedo. Nosotros estábamos a 100 km de ahí y empezamos a reflexionar bien lo que nos estaba tocando vivir. Comenzamos a alistar bien el armamento, mejorar el pozo de zorro y prepararnos para lo que venía”, destacó Walter.

Por otra parte, Díaz recordó que no tenían el equipamiento acorde para el clima de Malvinas. “Mi equipo no estuvo muy acorde al tiempo, porque no se sabía si entrábamos en guerra o no. Cuando llegamos a Malvinas el 11 de abril que fue domingo de Pascuas en el mismo aeropuerto nos dieron recién una campera para el sur y con eso mejoró la calidad del abrigo porque teníamos ropa casi de verano, teníamos dos o tres pantalones bombacha y arriba la ropa nuestra y la militar”

“La sensación fue rara, llegamos a Malvinas a las 8 de la mañana y lo primero que hicimos fue decir ´Viva la Patria´, eso nos reforzó. Luego hicimos un avistaje de todo lo que nos rodeaba. Fue algo que nos superó de la emoción y ver que no éramos solamente nosotros, porque empezaban a venir otros regimientos, más aviones y se iba llenando la pista y ahí entendimos que veníamos para algo más grande, la guerra”.

Ahí Walter comenzó a entender que no era tomar las islas para después continuar la recuperación por vías democráticas, como pretendía el gobierno argentino.

“No esperábamos la guerra, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego para muchos de nosotros y saber que estábamos en guerra finalmente. Nosotros tuvimos cuatro bajas en mis compañeros, con quienes compartimos el servicio militar y en Malvinas. Uno lo perdimos el 12 de junio, el soldado Segura. Mientras Argentina estaba jugando un mundial, a nosotros nos estaban bombardeando. Y en una de esas bombas Segura cae herido y estaba a 100 metros míos”.

“La muerte de Segura fue la que más me impactó, estaba muy cerca mío todos quisimos ayudarlo, lo cargamos entre dos mantas y de la montaña no sé cómo bajamos a 600 metros, tratamos de conseguir una ambulancia pero no había nada, y tuvimos que bajar más. Nos pedía que lo matemos porque no aguantaba más y mientras bajábamos a los tropezones le decíamos palabras de aliento. Al final pudimos llegar a un puesto, lo cargamos en una ambulancia y lo trasladaron al hospital.

“Nosotros no teníamos refugio fijo, estábamos en la intemperie dos noches antes del combate final. También en el último día de combate tuve tres compañeros que fallecieron”, señaló Díaz.

Entre las experiencias de vida que más lo marcaron a Walter son las que vivió en el combate final. “Tuvimos que realizar dos posiciones antes del combate final, en una de las posiciones estábamos detrás del pueblo y teníamos partes rocosas, donde tuvimos que hacer dos pozos con palitas que no ayudaban a la estructura y al terminar de hacer el pozo que nos llegaba a la cintura nos dábamos cuenta que se empezaban a llenar de agua y bueno había que dormir a la intemperie o armar la carpa”.

“Una noche que terminamos de hacer el pozo en un lugar llano, nos dicen que por ahí iban a bajar los ingleses. Estábamos los cuatro hablando de la familia, si recibíamos carta y opinábamos del momento que estábamos viviendo y en ese momento empezamos a tocar el piso y lo sentíamos mojado, y de pronto el pozo se empezó a llenar de agua, tratamos de sacar lo poco que quedaba seco y el agua ya la teníamos por las rodillas. y empezó el tiroteo, escuchábamos el bombardeo de los buques y escuchábamos el tiroteo cada vez más cerca y pensábamos qué hacemos, y esa noche no nos importó el bombardeo del enemigo, armamos las carpas y tratamos de descansar, porque ya estábamos agotados”.

“El enemigo en Malvinas trató de destruirnos psicológicamente, el sentido de ellos era mantenernos despierto las 24 horas. De día nos bombardeaban los aviones y de noche aparecían los buques, esa era la forma de ellos de tenernos ocupados para que no podamos descansar”, aseguró Díaz.

En este sentido, Walter continuó relatando: “Como las alertas eran todo el día a cualquier hora muchas veces ni siquiera nos llegaba la comida y entonces esos días que se iban acercando para nosotros era más costosos, no estábamos con fuerzas ni bien alimentados, ni abrigados”.

“El 14 de junio antes de que termine la guerra nosotros estábamos en una posición, el moby gruop en una alera montañosa y vemos al frente nuestro al regimiento 7 de La Plata, el día anterior ellos fueron abatidos, les tuvieron tirando toda la tarde y de vez en cuando nos tiraban a nosotros, ahí es cuando hieren a Segura. A la noche nos imparten la orden que tenemos que apoyar al 7 de La Plata, a la compañía B”.

“No quedaba otra, nosotros tuvimos que bajar, tuvimos que cruzar la ladera, el valle por un arroyo entre medio y subir hasta la otra montaña que sería el Tumbledown a apoyar al regimiento 7. Ahí vimos como si estuviéramos festejando Navidad o año nuevo, las bengalas cómo se encendían arriba nuestro y ahí caen mis otros tres compañeros en combate. Pudimos llegar y tomar las alturas donde estaba el regimiento 7 de La Plata, al llegar vimos que no quedaba nadie, que el regimiento ya se había ido y no teníamos comunicación. Teníamos un solo mirador antirrojo por cada jefe de grupo y no nos llegó la información, así que tratamos de replegarnos hacia atrás y al querer bajar veíamos la costa y no teníamos salida y en ese momento no podíamos bajar y volvimos al mismo lugar y bajamos por donde subimos”, describió Diaz.

“Cuando amanecía donde estaba el 7 de La Plata veíamos a las alturas a los ingleses como si fuese un hormiguero. No se cómo subimos ni cómo bajamos de ese lugar porque fue impresionante. En ese momento nos dicen de replegarnos y de Puerto Argentino estábamos a 100 km más o menos y a medida que nosotros íbamos separados veíamos que todos volvían y algunos en el camino que ya decían que ya había terminado la guerra que nos rendimos. Cerca del medio día llegamos a Puerto Argentino y ya veíamos la bandera inglesa. Ahí me di cuenta que todo el sacrificio que hubo, no sé si en vano, pero todo había terminado para nosotros, pero si hubiese pasado tres horas antes la vida de mis compañeros no hubiese quedado allá”, se lamentó Walter.

“A medida que nos íbamos juntando nos dábamos cuenta de los que se quedaron en el lugar. Al terminar la guerra, se armó la rendición, nosotros estuvimos con el armamento dos días durmiendo en un galpón hasta que nos informaron que teníamos que volver a continente. Y es ahí donde nos quitaron el armamento, nos íbamos camino al aeropuerto y ahí dejábamos el armamento para pasar de un lado a otro y ver los gurkhas que en ese momento estaban ahí, nos convidaban cigarrillos, nos sacaban el casco, nos veían muy jóvenes, nos palmeaban y nos decían que ya todo había terminado y compañeros míos que hablaban con ellos le mostraban que de noche desarmábamos un fusil con los ojos vendados, se sorprendían. Ahí nos regalaban el casquete, o un prendedor y decían gente grande combatió con un muchacho de 20 años o de 19”, recordó.

Luego de esta situación Walter fue trasladado junto a sus compañeros hasta Puerto Argentino, donde los embarcan en el buque Gamberra. “Estuvimos casi un día y medio hasta que nos dieron la posibilidad de desembarcar en Puerto Madryn, donde fuimos saludados por el capitán soldado por soldado y nos hizo el saludo uno que para nosotros nos daba lo mismo porque sabíamos que estábamos cada día más cerca de casa. Al ver la gente de Puerto Madryn nos colmó la alegría porque nos recibió con los brazos abiertos, nos acobijó, con alcanzaban ropa, comida, nos pedían algo nuestro, los guantes, los gorros, muchos nos pusieron a disposición sus casas para que nos pegáramos un baño y pasáramos toda la tarde, recuerdo que era sábado”.

“Luego nos llevaron en camiones al aeropuerto de Trelew, ahí estuvimos como cuatro horas hasta que nos avisaron que nuevamente íbamos a volver a Buenos Aires. Salimos de Trelew a las 2 de la mañana del domingo. Era el día del padre y nosotros estábamos regresando a Campo de Mayo. Aterrizamos en el aeropuerto y escondidos en micro, para que no nos vea la prensa ni la familia, nos llevaron Campo de Mayo donde nos esperaban las autoridades mayores, nos pudimos pegar un baño, nos dieron de comer y a medida que íbamos llegando le avisaban a las familias”.

Al pasar un año de ese 2 de abril que le cambió la vida a Walter, nadie lo recordó, pasó como un día más para el pueblo argentino. Salvo para aquellos héroes que arriesgaron su vida para recuperar las islas del Atlántico Sur. “En el 83 empiezo a trabajar con los veteranos, porque pasa el primer 2 de abril y vemos que no se hizo nada, que no éramos nadie, porque lamentablemente el gobierno no se hizo nada por nosotros, ni se acordó, en ese momento el presidente Alfonsín no se ocupó de los veteranos fue como un día cualquiera, sentimos como un abandono, como que se olvidó de los veteranos y nosotros no queríamos eso”.

“No sabíamos de la gente que había quedado allá. Queríamos hacer algo por los veteranos que quedaron en Malvinas y por eso en el 83 fuimos armando nuestro Centro enLa Matanza donde yo trabajé 29 años en la Municipalidad como radio operador de emergencias. Pude constituir mi familia con mi señora y mis cinco hijos que hoy tengo y dos nietos que son mi orgullo y tratar de trabajar siempre para los veteranos y no olvidarnos de los que perdieron la vida allá”, expresó.

A 40 años

Pensando en la guerra y lo que pasó en Malvinas, Walter señaló que siempre volvería a defender cualquier parte del territorio nacional. “Reflexiono con qué plenitud, qué garra que había con esos 19 años, todo lo que hicimos, a que nos enfrentamos contra la primera potencia y a la tercera y a los chilenos que nos traicionaron”.

“Nuestro pueblo no llevó chicos, llevó hombres, que se alistaron para saber combatir en una guerra. Y a través de los años el mismo enemigo ingles hoy habla de esos chicos que muchos dijeron que éramos chicos y comentan el valor que tuvieron para enfrentarse a ellos”.

“Pienso que mi juventud quedó en Malvinas, mis 19 años quedaron allá y en algún momento iré a verla. A mi bandera no la negocio por nada en el mundo y las cosas que hacemos por nuestros compañeros no son negociables, pero tenemos que entender como todo argentino que debemos reflexionar por los que quedaron allá. Porque mientras pasó lo de Malvinas en el país había fútbol, baile, la vida continuaba y cruzando el archipiélago nosotros estábamos enfrentándonos a la tercera potencia”.