Carlos Paz: Luis Jorge Ramírez, el soldado que izó la bandera en Malvinas

Estuvo en el batallón de infantería numero dos quien tuvo participación en el recupero de las islas Malvinas el 2 de abril. Luis Jorge Ramírez hoy tiene 73 años y vivió en Carlos Paz, durante 15 años, hasta el 2021. Visita diferente escuelas del país donde cuenta su experiencia en Malvinas. El 2 de abril del 82 a las 8:20 de la mañana realizó el izamiento de la bandera argentina en una capilla de las Islas Malvinas.

“Yo era militar de carrera en la unidad del batallón 2, en el mes de enero comenzó una actividad febril y el alistamiento, cosa inusual, para esa época del año" aseguró Luis Jorge Ramírez.

"Nos dimos cuenta que venia un año activo y que algo estaba pasando, porque cuando entraba el comandante o algún autoridad se anunciaba por un sistema de difusión. Empezaron a ingresar los comandantes y se iban a un lugar asignado por guardias dentro del mismo batallón donde teníamos prohibido el acceso, donde se planificaba la operación Rosario; sostuvo,

"Me emociona contar que tuve el honor de izar la bandera, no fui el primero, el primero fue a las seis de la mañana por el comando anfibio que desembarcó la noche anterior y se dividían en dos patrullas. En el cuartel de Royal Marine no había nadie y ellos izaron la bandera alrededor de las seis de la mañana, y comenzaron el tiroteo en la casa del gobernador. En ese momento nosotros desembarcábamos"; aseveró.

"Yo recibí una orden de llevar una bandera, en el desembarco no recordé que la llevaba; con la adrenalina nos pusimos en posición de defensa, herramos 700. Llegamos a unos 400 metros de la casa del gobernador y nos dimos seguridad apoyándonos en unos edificios. En ese momento veo la iglesia católica y veo un mástil, me acorde de la bandera, la saco, la muestro a mis compañeros y les digo la ´vamos a izar'; me dicen no, ´te pueden bajar´. Dos se decidieron y me acompañan, uno era el Sub Oficial Primero Acevedo y un Cabo Segundo Godoy, yo era Cabo Principal. Me acerco al mástil, icé la bandera arrodillado y ellos me dieron seguridad. Para mi es un momento sublime, lo que no sabía es que alguien sacó una foto, que me llegó un año después. Esa foto me ayuda a que yo sea conocido y está viralizada de tal forma que es imposible saber cuantos la vieron"; afirma.

"Toqué tierra seis y media de la mañana y a las cinco de la tarde estaba a bordo de un avión rumbo a Río Gallegos. Era un hervidero de gente y periodistas. Estuvimos aislados, fuimos al velatorio del capital Giachino, yo no lo conocí, lo vi una sola vez y me dijo palabras que me quedaron grabadas: “Para qué tanto misterio si total vamos y venimos“ y el 3 de abril me tocó llevar su féretro. Yo vivía a 20 cuadras de la base, mi familia se enteró por televisión que yo estaba ahí, mi mujer y mis hijos de 7 y 4 años.

Al ser veteranos de guerra tenemos el compromiso de Malvinizar. Durante años estuvimos escondidos. Se nos ninguneó mucho, eso es la causa por los que muchos se quitaron la vida y sigue pasando. No pretendo que nos llenen de laureles, pero que si nos reconozcan.

Yo soy miembro asesor del comité de observatorio del Comité Malvinas, asesoro al gobernador de Tierra del Fuego. Le sugerimos cosas, él es el gobernante de las islas Malvinas también. Siempre sugerimos cosas para que mediante leyes reafirme su condición de gobernador.

"Yo deseo volver, pero no permitiría que los británicos me sellen un pasaporte pero tengo el deseo. Hay tres fotos que a ellos les molestan mucho; una donde están los Royal Marine, que están siendo cacheados por los comandos anfibios; la otra, la del comando anfibio trayendo a los ingleses con las manos en alta y la última la del izamiento de las 8:20, por que fue en combate. Ellos sacaron el mástil, dicho por ellos mismos, conversamos con ex combatientes británicos, cada uno con su punto de vista, pero nos podemos sentar a hablar" sentencia.

Y dijo: "Lo primero que le digo a los chicos es, ustedes hoy tienen la oportunidad de conocer a alguien que entro en la historia. Yo no lo busqué pero entré en la historia. Sería lindo hablar con próceres que ya no están. Ustedes tienen posibilidad de hablarnos, tocarnos, abrazarnos. Lo nuestro los puede cambiar, no les hablo de tiros, ni de sangre, sí les hablo del presente y del futuro".