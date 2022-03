WhatsApp: cómo saber si alguien te bloqueó

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas, alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo la tienen instalada en su celular, pero debe actualizarse constantemente para seguir ganando terreno. WABetaInfo, sitio web especializado en la app, dio a conocer las funciones que llegarían este año y darán más privacidad a los usuarios.

Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp

. No se puede ver la última conexión: en los ajustes, cualquier usuario de WhatsApp puede configurar la privacidad para mostrar a "nadie", a "mis contactos" o a "todos" la última conexión, es decir, la hora que la persona se conectó por última vez. Sin embargo, puede ser uno de los indicadores de que la persona te bloqueó. Solo basta con que un amigo en común se fije si tampoco le aparece el estado de conexión.

. No aparecerá la foto de perfil: cuando una persona bloquea a otra, su foto de WhatsApp deja de aparecerle. Es verdad que podría ser que haya quitado su foto de perfil, pero no es lo más probable. Otra posibilidad, es que solo haya eliminado el número de teléfono y que tenga la configuración para que solo puedan ver su foto sus contactos, eso también se puede comprobar teniendo a algún conocido en común.

. No le llegan los mensajes: los dos indicadores anteriores, pueden tener sus matices de privacidad. Sin embargo, cuando todos los mensajes que envías a ese contacto, quedan con un solo tilde, significa que no recibió los mensajes. Es real que puede ser porque no tenga conexión a internet, pero si ya pasaron varias horas o días y los WhatsApp no le llegan, es que la persona te bloqueó.

. No podés añadir a un grupo a ese contacto: hay una configuración de privacidad en los ajustes de WhatsApp que permite limitar que las personas te añadan a grupos, pero también es una señal de que te bloquearon.

. No podés llamar ni hacer videollamada por WhatsApp: al igual que pasa con los mensajes, cuando un contacto te bloquea, no le llegarán tus intentos de llamadas.

. No hay un indicador por parte de WhatsApp que señale que un contacto te bloqueó, sin embargo, si ya se cumplen tres o más de estas condiciones, lo más probable es que así sea.

Cómo bloquear a un contacto

. Entrás al chat del contacto que querés bloquear y apretás los tres puntos que aparecen arriba a la derecha.

Luego, hacés click en "Más" y ahí en "Bloquear".

. Si solo querés bloquear el contacto, presionás "Bloquear". En el caso de que también quieras reportar el contacto, por haber tenido algún mensaje inadecuado, ponés "Reportar contacto".