El dramático momento de María Valenzuela: «Estoy pesando 35 kilos»

Buenos Aires. En los últimos meses, en la redes sociales se generó cierta preocupación por el estado de salud de María Valenzuela, quien luce muy delgada tanto en las fotos como en los videos que se pudieron ver de ella. Es por eso que la actriz decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram a través de un fuerte video.



“A todos los que se preocupan por mi delgadez este es el motivo”, escribió María en el epígrafe, a la vez en que agregó la leyenda “Manuel Odontólogo” y arrobó a Vanesa Di Cataldo, abogada especializada en malas praxis médicas.



“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”, comienza diciendo Valenzuela en el video selfie que compartió.



“Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puede hacer nada porque no puedo notificarlo”, explicó la actriz y luego se dirigió directamente al odontólogo en cuestión. “Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel te suplico que des el nombres de tu aseguradora y este infierno se termina”, enfatizó Valenzuela.



“Manuel, yo no me puedo morir ahora porque todavía me quedan cosas que hacer en este planeta. Manuel, te suplico que tengas piedad de mí”, cerró la actriz muy conmovida por la confesión.



En los comentarios del posteo, que rápidamente sumó miles de “me gusta” y comentarios de aliento por parte de sus seguidores, Valenzuela agregó más información sobre su caso. “En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema”, contó.



Y en otro comentario, dijo: “Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez acá en Argentina comienza mi tratamiento para ganar tiempo, Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”.