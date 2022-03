Un hotel de Carlos Paz en medio del juicio a Ricardo Jaime

El juicio contra el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, está llegando a su fin y el centro de la escena parece ocuparlo el hotel Saint Tropez de Villa Carlos Paz. El ex funcionario kirchnerista está acusado de presunto enriquecimiento ilícito y se sospecha que sería uno de los bienes «mal habidos».

Los contadores Lisandro López y Alfredo Pielach declararon esta semana y explicaron cómo fue la compra del establecimiento. Ambos se encuentran vinculados al empresario Néstor Otero, dueño de varias compañías y concesionario de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Precisamente, el contrato de esta última fue extendido en el año 2006 por Jaime y en beneficio de Otero, por un canon menor al que pagaba hasta entonces.

La compra del hotel se realizó en 2007 y el mismo estuvo abierto hasta 2010, cuando salió a la luz la vinculación con Jaime. La administración del mismo estaba a cargo de Julieta Jaime (hija del funcionario sospechado) y de su ex pareja, Sebastián Ledantes; según consignó Infobae.

La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, consideró que «no quedan dudas el hotel era de Jaime y por eso lo administraba su hija» y dijo que López y Pielach compraron el inmueble «para favorecer al entonces secretario de Transporte para colaborar en su enriquecimiento». Sin embargo, la defensa de Lisandro López presentó su alegato el lunes pasado, pidieron la absolución de su defendido y manifestaron que la compra del hotel fue un «negocio legítimo» y que la contratación de Julieta Jaime fue una forma de congraciarse con Jaime.

«Era uno de los favores que le hacía el grupo Otero. El favor fue contratar a Julieta Jaime y su ex esposo. Ese fue el favor. No es enriquecimiento ilícito. No se pudo probar que ella haya sido la dueña del hotel. Se hizo eso para quedar bien con el funcionario: contratarlos, darles trabajo para congraciarse con Jaime. Si Otero les ordenaba a sus subordinados, cómo no iban a contratar a la hija de Jaime», manifestaron los letrados.