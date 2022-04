Combatió en Malvinas y volvió a las islas a rendir homenaje a los caídos

Mario Salas vive hace 15 años en Carlos Paz, estuvo combatiendo en las Islas Malvinas y es uno de los tantos héroes argentinos que pelearon por defender su soberanía hace 40 años atrás. Integraba la Compañía de Ingenieros Paracaidistas, donde hay un museo y un aula que llevan su nombre.

Hace cuatro años, tuvo la posibilidad de regresar a las islas y rendir un homenaje a sus compañeros caídos en combate. Salas es suboficial mayor retirado, era paracaidista militar y concedió una entrevista donde recordó aquellos días de la guerra.

Mario Salas manifestó a EL DIARIO: «Llegué a Malvinas entre el 25 y el 26 de mayo, la fecha no la recuerdo bien. Tratamos de cruzar tres veces y nos dejó un avión Hércules. Estuve 15 días en la zona, en la trinchera, y después de un lado para el otro. Me quedaron algunas secuelas en las piernas, pero era parte de lo que teníamos que hacer. Tenía 25 años y no sabía más que la instrucción que había tenido, estábamos en Comodoro Rivadavia y me tocó ir».

Sobre el regreso tras la derrota en la guerra, contó: «Mucha gente no lo pudo asumir, cuando volvieron se suicidaron o quedaron muy mal, eran buenos hombres de combate. Algunos recuerdos te quedan, pero no me afectan».

El ex combatiente tuvo la posibilidad de regresar a las islas hace cuatro años. «Fui a rendirle homenaje a los que están allá, por supuesto que tenía mucho control de parte de los isleños. Ver la bandera inglesa flameando ahí, fue algo muy fuerte. Yo sabía que iba ser así y tomé la decisión de ir junto a otros veteranos. Fuimos siete veteranos y recorrimos el cementerio»; concluyó.