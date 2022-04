Carlos Paz: ¿Cómo será el recambio de luminarias y quiénes la pagarán?

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en primera lectura un proyecto para avanzar con el recambio de luminarias en todos los barrios de la ciudad. La iniciativa contempla la incorporación de luces de LED en la red de alumbrado público, lo que permitirá un ahorro energético y contribuir con el cuidado del medioambiente.

La propuesta surgió del debate con los distintos centros vecinales y está destinada a vecinas y vecinos que quieran avanzar con la renovación e instalación de luminarias. Éstos podrán elevar una solicitud al municipio y se comenzará entonces con los estudios técnicos, de factibilidad y costos.

No será obligatorio para todos los vecinos, ya que aquellos que no estén de acuerdo, podrán oponerse mediante la firma de un libro de oposición abierto para cada solicitud de obra y si hay un 30% de oposiciones, la obra no se ejecutará.

Desde hace varios años, el municipio viene realizando la instalación y recambio de luminarias LED en numerosas arterias de la ciudad a través del Presupuesto Participativo o la tasa de alumbrado (que se paga en el cedulón municipal).

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Darío Zeino, expresó a EL DIARIO: «Es simplemente una herramienta más que tendrá el vecino, son obras que se iniciarán siempre y cuando los centros vecinales y los vecinos la soliciten al municipio. Una vez solicitado, se opera con el mismo mecanismo que la ordenanza N°4299. Se inicia el diseño técnico, se cotiza y se vuelve a la etapa de devolución para que los vecinos conozcan los montos que deben abonar. Si no están de acuerdo, no se ejecuta».

«Se aplica el mismo sistema que en la ordenanza sobre las obras de cordón cuneta y adoquinado. Es una ordenanza muy útil, ya que hemos ejecutado unas doscientas cuadras de adoquinado con esta modalidad. Es un proyecto que ha surgido desde los mismos centros vecinales, porque constantemente venimos receptando reclamos vinculados a la necesidad de sumar nuevas luminarias que dan más seguridad»; añadió el funcionario.

En torno a las críticas impulsadas por concejales opositores y dirigentes vecinalistas alineados con sectores políticos, Zeino destacó: «El vecino entiende que este recambio es una cuestión importante. Son obras que el vecino deberá afrontar sólo en caso que así lo requieran. Escuchamos en los últimos días como dirigentes ligados a Caserio, Iosa, Felpeto y Serna han intentado confundir a los vecinos, atemorizándolos y diciendo que tendrían que pagar obras que debería ejecutar el municipio. Esto lo hacen con la complicidad de dirigentes vecinales que directamente han tenido participación partidaria en sus mismas listas y han sido candidatos. Lo cierto es que en todas las ciudades, estas obras nuevas son pagadas por los frentistas. Esto se debe a que son sectores donde ya hay luminarias, solo que se busca implementar un nuevo sistema, en este caso, luces de LED. Jamás trabajamos desde la imposición, sino que siempre lo hicimos desde el consenso con los vecinos»; completó.