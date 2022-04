Carlos Paz: Así se vive en La Boca del Lobo, el estigma y la pobreza

Quince familias habitan el sector conocido como La Boca del Lobo, uno de los asentamientos más precarios de Villa Carlos Paz. En su mayoría, son mujeres solas que buscan sobrevivir al estigma social y lograr un futuro para sus hijos.

Hace algunos meses, lograron un importante avance cuando fue detenido un hombre que lo amenazaba y comercializaba sus lotes en la zona. Desde entonces, se unieron para reclamar por sus derechos.

El vecino fue preso por violencia de género y eso permitió que tuvieran la libertad de mejorar su condición de vida y se inicien las gestiones para lograr una plaza, los servicios básicos y que se abra una calle.

Actualmente, muchos viven sin luz, sin recolección de basura ni agua.

Romina es vecina del barrio y en diálogo con EL DIARIO, sostuvo: «Estamos trabajando para tener una plaza que pueda ser utilizada por los chicos, conseguimos los juegos y nos pusimos a trabajar para rellenar el espacio. En mi caso, ayer me tocó venir desde Villa del Río con cosas del merendero y la taxista no me quiso traer hasta acá porque es un sector que no figura en los mapas. La mayoría somos madres con niños y trabajamos vendiendo cosas. Una de las vecinas vende pan y va hasta El Fantasio para cocinar en la casa de una familia amiga. Nosotras solas no ponemos y levantamos todo».

«Nosotros llegamos acá porque era la única posibilidad que teníamos de conseguir algo a un precio accesible. No todos somos carenciados, pero comprar un terreno era imposible. Conocimos a hombre (que después fue preso) nos daba la posibilidad de pagarlo en cuotas, pero era mucho, y después descubrimos que había vendido los terrenos varias veces. Algunos nos instalamos con carpas y colaboramos entre los vecinos para tratar de vivir mejor. No hacemos nada malo, buscamos vivir un lugar propio. Necesitamos que se reconozca la calle, figurar en los mapas y tener los servicios básicos. Armamos la plaza, tenemos un merendero (con unos treinta niños) y ahora va a empezar una olla comunitaria que estará los días sábado»; añadió.

Cecilia, por su parte, contó la problemática que atraviesan vinculada a los servicios y dijo: «No tenemos agua, luz y actualmente nos abastecemos desde la canchita, donde hay tres pilares. Pero es todo un peligro, porque la instalación es precaria. Nosotros somos y pertenecemos a Colinas, pero estamos muy vulnerables en ese sector. Somos todas mujeres con hijos solas y necesitamos ayuda. No tenemos plata para abrir la calle y que llegue EPEC, nos limitan los pocos recursos que tenemos».

Los habitantes de la zona también deben hacer frente al estigma que implica vivir en el barrio. «Nos discriminan mucho cuando decimos que vivimos en la Boca del Lobo. A veces nos tomamos un taxi cuando venimos con los bebés, o con las bolsas del súper, y te dejan a tres cuadras. Cuando vamos al almacén y decís de dónde somos, nos miran pensando que vamos a robarles. El camión de la basura tampoco pasa y parece que nuestro barrio se acaba en la cancha, que no existimos».