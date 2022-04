Se filtraron chats de Gustavo Martínez antes de su muerte

Buenos Aires. La repentina muerte de Gustavo Martínez sumó una nueva tragedia a la familia Fort. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer un significativo intercambio de mensajes que mantuvo con el ex tutor de los hijos del empresario días antes de su suicidio.



El revelador contenido de la conversación permite ver el estado de ánimo en el que se encontraba el personal trainer algún tiempo antes de morir. El chat comienza con un pedido de disculpas de Gustavo frente a una nota que estaba organizando con Etchegoyen.



Y, a continuación, comienza a enumerar las causas de su malestar: “Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort poque soy tutor de sus hijos pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”.



Los mensajes fueron difundidos en Secretos verdaderos (América), el programa televisivo que conduce Luis Ventura. Allí, Juan Etchegoyen explicó que el diálogo virtual data de octubre de 2020, en plena pandemia de coronavirus y confirma la mala situación económica que atravesaba el entonces tutor legal de Felipe y Martita Fort.



“Gustavo era una persona muy particular. No hablaba públicamente. Por ahí te decía vamos a hacer la nota a tal día y a tal hora y después no te atendía el teléfono”, aseguró el periodista de Radio Mitre. En ese sentido, Ventura consideró que “estamos en presencia de una persona que tuvo dos muertes”. “Cuando muere Ricardo (Fort), Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”, aseguró el presidente de APTRA.



La semana pasada, después de haber cumplido 18 años y de celebrarlos en Miami, Felipe Fort volvió al país y en el Aeropuerto de Ezeiza fue abordado por distintos móviles. En ese plan, respondió a todas las preguntas que le plantearon: qué va a pasar con la empresa familiar, qué planes tiene para las golosinas que producen, cómo es el vínculo con el resto del directorio y cómo fue enterarse de la muerte de Gustavo Martínez.



“Me levanté, me llamaron, yo estaba en mi cuarto con un amigo, a punto de dormirme. Y cuando me enteré lo primero que hice, fue ir al cuarto de Martu. Ella no sabía y entonces le tuve que decir”, dijo a la vez en que contó que fue él quien le avisó a su hermana de la noticia.



Asimismo, no quiso opinar de todo lo que se habló al respecto. “Eso lo hablaré en otro momento, cuando esté preparado. El tiempo le dará la razón a quien se la tenga que dar: si estoy equivocado, me la dará a mi. Si están equivocados los otros, se la dará a los otros”, dijo Felipe, algo atropellado y confundido.



Tampoco quiso decir nada acerca de las opiniones de los sobrinos de Gustavo Martínez: “Diría algo, pero es al pedo. Mejor no decir nada. Está todo bien con todos, no quiero tener problemas con nadie. Personalmente no hablé con nadie. Capaz Marisa (López, niñera de los mellizos Fort) pero yo no”. (Infobae)