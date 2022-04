Luis Puenzo explicó por qué lo echaron del Incaa

El director y guionista de cine Luis Puenzo fue el protagonista de una de las noticias más fuertes de las últimas horas. Este martes lo echaron del Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), entidad que dirigía por designación del presidente Alberto Fernández, que firmó el decreto para desplazarlo.

“Tristán (Bauer, ministro de Cultura de la Nación) me pidió la renuncia y yo le dije muy cordialmente que no correspondía que me la pidiera el como ministro, a mí me designó el Presidente y yo esperaba y entendía que la renuncia me la iba pedir él”, explicó a Cadena 3 Rosario.

Y, al hablar de los motivos por los que lo echaron, detalló que fue “por desacuerdos en cómo manejar la gestión”.