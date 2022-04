Los carlospacenses debatirán el proyecto de las nuevas luminarias

El Concejo de Representantes convocó a una Audiencia Pública para que los vecinos carlospacenses puedan pronunciarse sobre el proyecto de recambio de luminarias en los barrios. Será el próximo 19 de abril a las 18 horas en la sede del centro vecinal de barrio La Quinta Cuarta Sección (Los Plátanos esquina Timbó).

Se trata de una herramienta que se introdujo con la finalidad de que pueda avanzarse en el reemplazo de las luces actuales por tecnología de LED, lo que permitirá reforzar la seguridad y además contribuir con el cuidado del ambiente.

La iniciativa fue aprobada en Primera Lectura y el recambio no será obligatorio para todos los vecinos, ya que aquellos que no estén de acuerdo, podrán oponerse mediante la firma de un libro de oposición abierto para cada solicitud de obra y si hay un 30% de oposiciones, la obra no se ejecutará.

Los vecinas y vecinos que quieran avanzar con la renovación e instalación de luminarias podrán elevar una solicitud al municipio y se comenzará entonces con los estudios técnicos, de factibilidad y costos.

Los interesados en hacer uso de la palabra durante la Audiencia Pública deberán inscribirse hasta las 11hs. del día martes 19 de abril del corriente año, a través del sitio web: www.concejovcp.gov.ar; el correo electrónico: secretarialegislativavcp@gmail.com; o personalmente en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes. A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse.