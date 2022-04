Carlos Paz: Denuncian «aprietes» y amenazas contra el recambio de luminarias

Vecinos de Villa Carlos Paz denunciaron que vienen sufriendo «aprietes» y amenazas de parte de dirigentes vinculados a los sectores que lideran Carlos Felpeto, Carlos Caserio, Emilio Iosa y Rodrigo Serna. Según expresaron en las últimas horas, hay una escalada de violencia con la intención de que sea rechazado el proyecto de recambio de las luminarias.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo de Representantes en Primera Lectura, será debatida en Audiencia Pública y hay una fuerte campaña orquestada por los punteros políticos y concejales de la oposición.

En ese sentido, un reconocido vecino de la zona sur aseguró que se vivió una situación de tensión en el barrio Las Ensenadas, donde un grupo cercano a la Cooperativa Integral «presionó» a las autoridades del centro vecinal para que rechacen el proyecto.

Situaciones similares se vivieron en otros sectores como Sol y Río y hay preocupación entre los vecinalistas por la virulencia que muestran los referentes de la oposición, autodenominados autoconvocados, quienes se presentan en sus casas y los llaman por teléfono.

Los concejales Daniel Ribetti, Jorge Lassaga, Carlos Quaranta y Gustavo Molina, ex candidatos y hasta algunos trabajadores de prensa se han convertido en los encargados de visitar cada barrio de la ciudad para movilizar a los ciudadanos contra la herramienta que permitirá sumar tecnología de LED en el alumbrado público.

Desde la comisión vecinal de un populoso barrio, expresaron a EL DIARIO su preocupación por los «aprietes» que vienen sufriendo y hasta pusieron en duda su participación en la próxima Audiencia Pública. «En tantos años de trabajo, nunca vivimos algo así. Se presentan en nuestras casas, nos llaman por teléfono y desinforman a los vecinos. Les hacen creer que sí o sí tendrán que pagar el recambio de luminarias, cuando el proyecto de ordenanza es muy claro en ese sentido y dice que si los vecinos se oponen mayoritariamente, la obra no se hace. No pueden mezclar sus intereses personales con la necesidad de los vecinos, hubo 29 centros vecinales que apoyaron este proyecto»; dijo una conocida dirigente vecinal.

El proyecto contempla que sean los mismos centros vecinales lo que eleven una solicitud al municipio para efectuar el recambio. Además, no será obligatorio para todos los vecinos, ya que aquellos que no estén de acuerdo, podrán oponerse mediante la firma de un libro de oposición abierto y si hay un 30% de oposiciones, la obra no se ejecutará.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Darío Zeino, expresó: «Es simplemente una herramienta más que tendrá el vecino, son obras que se iniciarán siempre y cuando los centros vecinales y los vecinos la soliciten al municipio. Una vez solicitado, se opera con el mismo mecanismo que la ordenanza N°4299. Se inicia el diseño técnico, se cotiza y se vuelve a la etapa de devolución para que los vecinos conozcan los montos que deben abonar. Si no están de acuerdo, no se ejecuta».