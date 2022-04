Despertó el joven que cayó al túnel de Plaza España

La familia de Ezequiel Cabrera, el joven que cayó en el túnel de Plaza España cuando huía de una patota a la salida de un boliche en Córdoba, confirmó este jueves que despertó y responde a diferentes estímulos.

“Dentro del estado crítico, está en un periodo de ventana. Le sacaron la sedación para ver cómo reaccionaba. Ezequiel abrió los ojos, moviliza sus brazos, piernas, manos y pies. Se mueve mucho en la cama, trata de hablar y responde a ordenes simples con su cabeza. Una respuesta ha tenido“, dijo Hugo, padre del adolescente, en exclusiva a Jorge Cuadrado en la Super Mañana de la Suquía.

Sobre el momento en que vio nuevamente despierto a su hijo, contó: “Cuando yo entré, los enfermeros ya me habían avisado que reaccionaba. Es algo que no voy a olvidar y uno nunca espera que pase“.

“Ayer me avisaron que había distintos allanamientos para dar con los culpables, y hoy me dijeron que había dos detenidos, pero no se quienes son“, dijo sobre el avance de la causa.

Frente al hospital hay algunas carpas, de amigos y compañeros de trabajo, que hacen una vigilia esperando noticias de Ezequiel.