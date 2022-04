Es no vidente y subió al Cerro de la Cruz para agradecer a Dios

Este viernes a la mañana, cientos de vecinos y turistas peregrinaron al Cerro de la Cruz, realizando el via crucis con la celebración litúrgica en la base del cerro.

Entre los cientos de fieles que subieron EL DIARIO se encontró con Daniel Edgardo Pires de 56 años, de Córdoba Capital. Su madre tuvo toxoplasmosis en el embarazo y el nació con dificultades en su visión. Con el paso de los años fue perdiendo la visión y la capacidad de oír, hace tres años quedando ciego completamente. Esta mañana enfrentó el desafío de subir al cerro junto a su familia.

"Es la primera vez que subo al cerro, fue una sorpresa, no lo esperaba y cuando mi familia me lo propuso dije que sí, tomé el rumbo y llegué, despacio, pero llegué" aseguró.

"No venimos por una promesa, más que nada venimos para agradecer por la vida que me ha dado Dios y los momentos difíciles que me ha ayudado a superar, a darme fortaleza. Subir fue un poco difícil, mucha piedra suelta, pero no pensé en eso, pensé en que Dios me ayudara en todo momento, con ayuda de mi sobrina y mi hermana. Es la primera vez que subo, tengo que ver ahora cómo llegó abajo" sentenció.

Su hermana Rita Pires por su parte contó: “Él tiene problemas visuales y auditivos, no físicos. Es muy creyente y eso le ha dado fuerzas para seguir adelante. El siempre va a misa solo, se toma el taxi y va. Cuándo quedo ciego fue a una escuela en barrio Las Rosas, que lo ayudó a manejarse. Lo hace todo solo, se cocina, se lava sus cosas y hace mucha gimnasia y esta en buen estado; no vinimos de turistas, vinimos hacer la semana santa como una familia creyente" expresó.