De competir internacionalmente en cocina a vender panes en los barrios

Jorge Gómez tiene 56 años, es nacido en el Paraje Los Cerros, unos cuantos kilómetros antes de llegar a Los Túneles, Departamento Pocho. Pasó por fuertes crisi; amante de la cocina llegó a importantes competencias de gastronomía internacional. Tras la pandemia hoy camina los barrios vendiendo pan.

Creció y se educó en el campo. Cuanto ya tenía la mayoría de edad, se vino a vivir a Carlos Paz, al igual que el resto de sus hermanos.

Con apenas la primaria terminada, ya que en esos tiempos era difícil cursar el secundario en una zona tan alejada de cualquier pueblo, se instaló en la ciudad en busca de trabajo y un futuro.

Empezó a trabajar en bares como lavacopas, ayudante de cocina y "de ojo" fue aprendiendo las diferentes recetas y metiéndose en el mundo de la gastronomía. Siempre fue un amante de la cocina desde chico y llegó a participar en más de un certamen internacional. En uno de ellos se merecía el primer premio, pero le otorgaron el segundo por no ser chef profesional.

Jorge conto a EL DIARIO: “Llegué a Carlos Paz hace unos 40 años, empecé a trabajar en La Cucharita, de lavaplatos. Después fui cafetero, luego lomitero. Poco tiempo después trabajé en La Casona que ya no existe, como ayudante de cocina. En ese lugar estuve 17 años. Cuando se dio en quiebra, estuve cuatro meses sin empleo, esa fue la primera vez que vendí pan en la Costanera, en El Fantasio.

Pasé a trabajar en la parrilla La Martina que cerró con la pandemia después de 15 años. Cuando ya llevábamos varios meses sin trabajar, fuimos a la municipalidad y solicitamos el permiso. Nos dejaron ir por los barrios de cerca, y ahí me hice la clientela y no la quiero dejar. Tengo y pago el permiso municipal, los de Bromatología van a mi casa y verifican que yo tenga todo en orden".

Competencia

"Participe en cinco certámenes de cocina internacionales que se hicieron en Córdoba, tres en el Sheraton, cuando estaba en La Casona. En uno de ellos salimos segundos con una trucha rellena, era el mejor plato elaborado, pero al no tener el curso de chef nos dieron el segundo lugar".

"Salgo a vender a las ocho o nueve de la mañana por barrio Malvinas, Miguel Muñoz A. Cerca de la siesta, ya me voy a mi casa, me pego un baño y después me voy a trabajar a un bar en el centro, donde estoy durante la noche en fechas puntuales, temporada por el momento.

Una amiga hace la elaboración durante la noche, para que yo salga a la mañana temprano. Vendo pastelitos, pan casero, saborizado, y ahora rosca de Pascua también. En invierno hago pastafrola, alfajores y también comida para llevar. Este 1° de mayo voy a vender locro".

Sobre su momento actual, reflexionó: "Si no fuera la pandemia seguiría en La Martina seguramente. Cuando estaba en China el coronavirus, yo decía, que va llegar acá y al mes estábamos todos encerrados. Me hubiera gustado tener mi local gastronómico, yo amo la cocina, pero las diferentes crisis no me dejaron, pasé por dos crisis muy fuertes".

Para saber los días y horarios en que Jorge pasa por los barrios o comprarle locro este 1 de mayo comunicarse al 3541-225144.