Causa Zoe: Cositorto sería indagado este viernes

Mientras Generación Zoe sigue sumando nuevas denuncias en su contra, la fiscal de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, Juliana Companys, confirmó que el próximo viernes 22 de abril sería indagado Leonardo Cositorto, el empresario detenido por los delitos de estafa y asociación ilícita.

El CEO de la organización fue trasladado el martes pasado al Establecimiento Penitenciario de Bouwer, hasta donde llegó en compañía de su ladero, el abogado Gustavo Saavedra también arrestado en el marco de la misma causa.

Noticias Relacionadas Se suman denuncias desde el exterior contra Cositorto

Durante la indagatoria, Cositorto será informado de qué se lo acusa y recibirá preguntas relacionadas a la investigación, las que podrá responder o no.

Recordemos que el cabecilla de Zoe fue arrestado el lunes 4 de abril por Interpol en un apart hotel de República Dominicana, país al que ingresó de manera ilegal. Estuvo 45 días prófugo de la justicia.

Por otro lado, la fiscal Companys no pudo confirmar que el ex juez Héctor Yrimia, se encuentre detenido en Dubái. “Sabemos que se habría presentado por una exposición que hizo su defensa, pero no podemos dar cuenta de ello porque Dubái no lo confirma”, aseguró la magistrada.