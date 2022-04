Los ex combatientes y una vigilia emocionante a 40 años de la guerra

Los ex combatientes de Malvinas vivieron una emotiva vigilia, este viernes por la noche en la plaza Mayor Fernando Casado rindieron honor a los 40 años de combate y a los que ya no están.

Izaron la bandera argentina y fueron acompañados por autoridades municipales, el intendente Daniel Gómez Gesteira, la presidenta del Concejo de Representantes Soledad Zacarias, vecinos y familiares.

El intendente Daniel Gómez Gesteira quien los acompañó expresó: “Es la vigilia y ya pasadas las doce es un momento muy emocionante. Con este himno de Malvinas y ver a cada uno de ellos en un vínculo de mucho tiempo de fortalecerse año a año. Creo que estos 40° aniversario de entender estos héroes, nuestros vecinos y combatientes. Acá hay familiares de caídos de Malvinas, los guardianes que están allá. En época de tanta lucha, de falta de respeto el equilibrio se logra con el respeto que ellos marcan".

Por su parte, Ricardo Esteban Vélez ex combatiente expresó muy emocionada la finalizar la vigilia: “La verdad es que es muy emotivo y sensible por que 40 años son, ya tenemos 59, no es lo mismo cuando uno tenía 30 años tenía otra fuerza. Hoy vemos la vida diferente, el estar vivo y poder honrar a nuestros compañeros, me hace muy feliz. Poder estar en esta plaza hoy, que la hicimos con nuestros hijos es bárbaro. Estoy feliz, tener acá nuestra cocina de campaña, poder ofrecer un chocolate caliente a la gente es malvinizar. Tratamos de dejar el ejemplo a nuestros hijos, para la sociedad que hoy nos acompaña. Tuvimos 10 años de abandono pero lo importante es que pudimos sobrevivir y más allá de la lucha y de altos y bajos estamos bien. Le doy gracias a la municipalidad, Daniel grana a Esteban Avilés y a Daniel Gesteira".