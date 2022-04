Amenazaron de muerte al presidente del centro vecinal de Santa Rita

El presidente del centro vecinal de barrio Santa Rita, Juan Carlos Anselma, denunció esta mañana que sufrió amenazas por haber apoyado el proyecto de recambio de luminarias en la ciudad de Villa Carlos Paz. La iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo ha desatado una escalada de violencia impulsada por sectores de oposición.

El vecinalista dijo que una mujer que supo presentarse como candidata a presidir la entidad barrial se presentó en la puerta del centro vecinal, ubicada en calle Medrano, y le gritó: «Delincuente, te voy hacer desaparecer». Asimismo, dijo que ayer, luego de la primera jornada de la Audiencia Pública, hubo otro dirigente que le envió un mensaje intimidatorio.

«Yo soy el presidente del centro vecinal y voy a hablar con los vecinos, quiero evitar una asamblea donde vengan a insultar y maltratar. Una vecina que fue candidata a presidenta del centro vecinal (puesta por la oposición), llegó mientras yo charlaba con los vecinos y me trató de delincuente y que me iba a hacer desaparecer. Ante esta situación, realicé la denuncia por amenazas. Ya van varias veces que me amenazan, hubo otro vecino que ayer me mandó un mensaje donde decía: “te cagaste en venir y poner la cara”. Yo estoy trabajando para el vecino, a mí no me importa hacer política»; aseguró Anselma.

Con respecto al proyecto de recambio de luminarias, el dirigente sostuvo: «Se hizo un relevamiento de todo el barrio y hay 410 postes para poner las luces, de las cuales ya hay 53 lámparas led colocadas en las avenidas. Sobre calle Medrano hay que poner 19 lámparas led, son 1460 metros lineales de ambos lados y el precio por metro de frente es de 354 pesos. La mayoría de los vecinos está a favor del proyecto y sabe que podrá pagarlo en cuotas. Hicimos el relevamiento para saber los costos reales y si los vecinos quieren la obra, vamos a hacerla. Yo no he firmado ningún aval a favor del municipio, mi decisión depende de los vecinos».