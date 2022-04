Aprueban un nuevo fármaco para tratar un tipo de cáncer de pulmón

País. En la Argentina se detectan más de 12.110 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año, según estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC). De este total, un 85% pertenece al denominado cáncer de pulmón de tipo células no pequeñas (CPCNP), siendo que el 65% de éstos se encuentran en estados avanzados. Aproximadamente, entre el 3 y 4% de estos últimos son los que padecen las mutaciones de MET ex14; es decir que la incidencia estimada de nuevos casos por año se calcula entre 200 a 250, con lo cual totalizarían unos 2 mil hasta el momento.



Hasta ahora, el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio metastásico, con una variación genética denominada alteración de omisión de METex141, no contaba con un tratamiento. Sin embargo, en las últimas horas se aprobó en la Argentina el primer fármaco para tratar esta patología.



Bajo el nombre de tepotinib, esta nueva droga se administra en comprimidos orales una vez al día y demostró una tasa de respuesta global del 43%, ya sea en pacientes sin tratamiento previo como en aquellos ya tratados con otras terapias. El fármaco es un desarrollo del laboratorio Merck.



Los resultados del estudio clínico fueron publicados en la revista científica The New England Journal of Medicine y señalaron que la tasa de respuesta ante esta droga fue del 43% en la población global. Para alcanzar estos números, los investigadores realizaron un ensayo que incluyó a 152 personas, de 14 países, con una edad mediana de 72,6 año. “El inicio de la respuesta fue principalmente dentro de las 6 semanas posteriores al inicio de la terapia, con una mediana de duración de la respuesta de hasta 15,7 meses”, afirma el documento.



Este fármaco desarrollado por Merck es un inhibidor de MET, el cual se administra mediante dos comprimidos una vez al día, ya que posee un mecanismo de acción que inhibe la señalización del receptor MET oncogénico, el cual provoca alteraciones del gen MET. “Celebramos la disponibilidad de esta nueva droga en la Argentina, ya que constituye una herramienta de última generación para el tratamiento de un subtipo de cáncer de pulmón para el que hasta el momento no contábamos con una alternativa terapéutica específica”, sostuvo la doctora Carmen Sofía Pupareli, médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming.



El tepotinib es una droga inhibidora de quinasas. Es decir que bloquea la acción de una proteína anormal que forma parte del proceso de multiplicación de las células tumorales, la cual se une al receptor MET que está presente en la membrana de las células tumorales impidiéndole, de este modo, el receptor le dé la orden a las células malignas para que se reproduzcan y proliferen. Con esta acción, este fármaco puede frenar o retrasar la propagación de la enfermedad por el organismo, con lo cual se obtiene una mayor sobrevida en los pacientes y se mejora, además, su calidad de vida. (Infobae)