Falleció la locutora Susana Sumer

A través de las redes sociales, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Susana SumSer, quien fuera locutora, difusora cultural y sobre todo de la música clásica.

Susana se desarrolló en distintos medios en Santa Cruz, principalmente en los estudios de LU 14 Radio Provincia, donde incluso le rindieron un homenaje en vida a su trayectoria, imponiendo su nombre al estudio mayor de la emisora provincial. Susana fue una fiel representante de Santa Cruz en el país, con su larga trayectoria y la realización de distintos programas como “Sala de Conciertos”, “Linyera y Polizón” y “Raíces de lo nuestro”, obteniendo en innumerables oportunidades distintos premios como el Martín Fierro y el “Negrito Manuel”.

Sus compañeros de Radio Provincia la despidieron: “Quienes formamos parte de la emisora provincial saludamos muy afectuosamente a familiares, amigos y allegados en este difícil momento”.

36 años con Sala de Conciertos

Allá por el 2016, en oportunidad que Radio Provincia cumplió sus 55 años al aire, Susana fue entrevistada en el marco de un homenaje a una gran mujer. En ese momento repasó parte de su historia en la radiodifusión. “Recuerdo que esperé bastante tiempo sentada a que me atendieran, pero estaba dispuesta a esperar lo que fuese necesario y a que me escucharan. Pasado un tiempo salió el entonces subsecretario que era Osvaldo Lorenzo, la voz de Argentina Secreta. Yo le dije que necesitaba trabajar y él me pregunto qué sabía hacer. Le conté que era locutora nacional y le mostré el carnet y me contestó que iban a tener una locutora oficial con carnet.”

“Fue entonces que me preguntó qué quería hacer yo. Le respondí que quería hacer un programa de música clásica. Me preguntó si estaba en condiciones de grabar un piloto y le dije que sí. Era lunes –recuerda Susana- en la emisora me recibió el Director a quien Lorenzo le avisó que iba a ir una señora a realizar un piloto de música clásica.”

Summer contó que realizó el piloto con la Sinfonía Nº 5 de Beethoven, usé el primer movimiento que es la cortina del programa. Hice un fragmento de las 4 estaciones de Vivaldi y un fragmento del concierto para violín y orquesta de Mozart, “que había sido escrito cuando el tenia 13 años”

Una vez que terminó, Summer recordó que le pidió al Director la cinta y éste originalmente se negó, “era cinta abierta en esa época” señaló. Así que le pidió que llamara al Subsecretario, ya que ella había quedado en llevarle el piloto. Finalmente “el Director llamó y me llevé el piloto a la Subsecretaría”

Una vez que llegué nuevamente a la Subsecretaría me encontré con la secretaría que me pidió que aguardara. Acá está la grabación le dije a la secretaria y me invitó a tomar asiento porque me dijo que iban a tardar y yo me senté a esperar.”

Summer recuerda cada detalle, “pasó una hora y veinte minutos y salió la secretaria y me dijo que pase. Recuerdo que Lorenzo me dijo, señora hoy es lunes, este programa sale el jueves y yo me quedé sin palabras. Comencé a llorar y estaba muy emocionada. Me dijo que salía el jueves a las 22 horas. Póngase de acuerdo con el operador.”

Summer cuenta que así arrancó el primero de los 36 años que Sala de Concierto se mantuvo al aire de Radio Provincia. “Venía de salir un tiempo en LV3 de Córdoba, en México en la cadena ZW4 “cuando mi esposo había sido becado allá para estudiar muralismo y yo fui con él” y también en Radio Nacional Buenos Aires.

“Sala de Concierto se mantuvo al aire durante 36 años” contó Summer. Es, en palabras de su creadora “un viaje imaginario por el reino de la música”. Programa multi premiado, cuenta con un Martín Fierro, con tres Negrito Manuel y un Faro de Oro entre otros.